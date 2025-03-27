Латвия включилась в «коалицию доброй воли»: Силиня участвует в парижской встрече

Силиня отмечает, что Латвия как один из лидеров в поддержке Украины включилась в формирование коалиции доброй воли и ей важно присутствовать на переговорах лидеров о безопасности Украины и Европы вместе с союзниками.

"От имени Латвии я подчеркиваю, что необходимо увеличить поддержку Украины и продолжать оказывать экономическое давление на Россию, вводя более жесткие санкции. Одновременно нашим приоритетом является и укрепление восточного фланга НАТО, что важно для европейской безопасности", - заявила премьер-министр.

Коалиция доброй воли объединяет страны, которые хотят и готовы внести вклад в поддержку Украины. Ее цель - обеспечить более масштабную дипломатическую, военную, финансовую и политическую поддержку Украины для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Это очередная встреча европейских лидеров, которую президент Франции Макрон проводит после смены власти в США. В первой из таких встреч участвовал более узкий круг политиков без представителей стран Балтии.

