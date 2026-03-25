Латвия поминает жертв коммунистического геноцида: программа мероприятий

В 10:00 на железнодорожной станции Шкиротава состоится минута молчания, в которой примут участие представители самоуправления и организаций репрессированных, учащиеся и яунсарги.

В 11 часов утра начнется мероприятие у мемориала "Прикосновение истории" на площади перед Музеем оккупации Латвии. В мероприятии примут участие, выступят и возложат цветы президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, спикер Сейма, члены президиума Сейма и другие депутаты, а также парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере и начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил генерал-майор Георг Керлинс.

В этом году исполняется 77 лет депортации 1949 года, когда 42 125 жителей Латвии советским режимом были высланы в Сибирь.

Мероприятия памяти жертв депортации пройдут по всей Латвии.