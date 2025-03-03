Латвия поддерживает американскую концепцию «Мир через силу»: Браже

Браже подчеркнула, что Латвия и США являются надежными союзниками, и между вооруженными силами стран налажено углубленное сотрудничество на всех уровнях. Она также отметила, что военное присутствие США в регионе важно для сдерживания и стабильности.

Говоря о подходе США к украинскому вопросу, Браже подтвердила, что «Латвия поддерживает американскую концепцию «Мир через силу» относительно возможного мирного соглашения между Россией и Украиной». Она также отметила, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, инвестируя от 3% до 3,5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в оборону, поскольку это обеспечит как возможности НАТО, так и безопасность самих европейских стран, а также возможность помочь Украине противостоять России.

«Крайне важно, чтобы каждый наш шаг в рамках форматов Евросоюза и НАТО наглядно демонстрировал сплоченность, чтобы у всех нас было общее понимание: Россия — наш общий враг. Мы должны вместе выполнять домашнюю работу», — подчеркнула Браже.

Она отметила, что Латвия заключила двустороннее соглашение с Украиной о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности, включая обязательство предоставить военную поддержку в размере 0,25% от ВВП и 15 миллионов евро на реконструкцию в течение следующих двух лет, а также предпринять другие инициативы — работу в возглавляемой Латвией коалиции беспилотников, поставку военной техники и оружия, а также обучение солдат.

Браже также отметил, что Латвия совместно с 40 странами работает над созданием основной группы по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Она добавила, что Латвия, наряду с другими странами NB8, является вторым по величине поставщиком военной поддержки Украине.

Делегация Военно-воздушного колледжа США провела с 28 февраля по 3 марта региональную ознакомительную поездку по странам Балтии с целью углубить понимание вопросов безопасности и укрепить сотрудничество с союзниками по НАТО. Колледж был основан в 1946 году в Максвелл-Филд, штат Алабама, на территории нынешней базы ВВС США Максвелл.