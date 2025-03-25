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Латвия отмечает День памяти жертв коммунистического геноцида

© LETA 25 марта, 2025 10:52

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили в столичном самоуправлении.

Памятные мероприятия начнутся в 9:30 на станции Шкиротава. В мероприятии примут участие представители общества политических репрессированных Латгальского предместья Риги, Рижской думы, школьники и яунсарги, а также выступят музыканты Даумантс Калниньш и Роман Вендиньш.

В 11:00 торжественное мероприятие с участием представителей обществ политически репрессированных, высших должностных лиц и Рижской думы пройдет на площади перед Музеем оккупации.

В Малой гильдии в 18:00 состоится концерт "Путь на родину", на котором выступят певица Анта Энгеле и исполнительница на кокле Лайма Янсоне. В программе концерта латышские народные песни, песни на стихи Андрея Эглитиса, произведения Маргариты Страздини и Валдиса Аталса.

В Военном музее в 19:00 состоится концерт "Латвия - страна мечты", на котором прозвучат патриотические песни латышских композиторов и обработки народных песен в исполнении мужского хора "Tēvzeme" и женского хора "Minjona".

В свою очередь в Домском соборе в 19:00 состоится концерт, на котором прозвучит произведение Дэвида Масланки "Помни меня: музыка для виолончели и ансамбля", произведения композиторов Рихарда Дубры и Гайтиса Яниса Пуятса.
 

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