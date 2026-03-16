Латвия никогда не признает попытки легитимизировать оккупацию украинских территорий: МИД

В МИД подчеркивают, что именно с проведения нелегитимных «референдумов» о присоединении украинских территорий к России началась не спровоцированная и необоснованная агрессия против Украины. Целью было разрушить независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. В 2022 году 24 февраля эта агрессия переросла в полномасштабную войну.

Латвия осуждает эти незаконные действия России как грубое нарушение международного права, создающее угрозу миру и стабильности во всём мире.

В заявлении особо отмечается, что Латвия решительно осуждает российскую военную агрессию, нарушения международного права и прав человека в Украине. Речь идёт о регулярных ударах по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, принудительном перемещении и депортации украинцев (в том числе детей) в Россию и на временно оккупированные территории, преследованиях и дискриминации украинцев и крымских татар.

МИД Латвии напоминает: все временно оккупированные и незаконно аннексированные Россией территории Украины — включая Крым и Севастополь, а также части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей — остаются неотъемлемой частью суверенной и территориально целостной Украины.

«Россия как государство-агрессор обязана возместить все убытки, нанесённые Украине, и полностью ответить за совершённую агрессию и нарушения международного права», — подчёркивается в заявлении.

Латвия продолжает выступать за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, а также поддерживает усилия Украины и её союзников по достижению справедливого и устойчивого мира.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму под контролем российских войск прошёл так называемый «референдум» о присоединении к России. По официальным данным, его якобы поддержали 93% проголосовавших. Голосование проходило в 150 участках в Крыму и 50 в Севастополе.

Украина и международное сообщество сразу отвергли эти результаты, указав, что «референдум» проводился в условиях военной оккупации, а цифры были сфальсифицированы. Тогдашний президент России Владимир Путин заявил, что плебисцит якобы прошёл «в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН».