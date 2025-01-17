Латвия не может содержать национальную авиакомпанию: бизнесмен

По его словам, такая компания будет все время требовать вложений со стороны государства, а Евросоюз их запрещает.

«Мы хотели бы, чтобы у нас была национальная авиакомпания. Я согласен, что это был бы лучший вариант. В то же время национальная авиакомпания в Латвии невозможна. Причина в том, что Латвия — очень маленькая страна, и чтобы такую компанию содержать, нам надо все время вкладывать деньги. А это запрещает Еврокомиссия. Она ясно говорит: если есть конкурентный рынок, государству нельзя субсидировать такой бизнес. То есть мы хотим, но не можем это реализовать», — заявил Витолс, оппонируя инвест-банкиру Гирту Рунгайнису, который считает, что airBaltic как национальный авиаперевозчик Латвии необходим.

На вопрос, что же делать с airBaltic, в который государству сейчас действительно регулярно приходится вкладывать деньги, Витолс ответил: оставить этот бизнес частному сектору.

«Что государству следует сделать — постараться найти наилучшего инвестора, который согласился бы продолжать содержать базу здесь, в Риге и обеспечивать по возможности больше маршрутов отсюда. Как это сделать? Постараться обеспечить ему наилучшие условия. Например, государству также принадлежит аэропорт «Рига», он развивается — создаются новые гейты… Если здесь будет очень удобный аэропорт, это будет мотивировать авиакомпании находиться здесь. И то же относится к ремонтной базе. У airBaltic она уже создана», — развил он свою мысль.