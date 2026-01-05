Латвия начала строительство основной трассы «Rail Baltica»: когда закончит?

Как отмечает председатель правления "Rail Baltica Estonia" Анвар Салометс, проект экономически выгоден для государства, так как каждый евро, который вкладывается в строительство, возвращается в виде налоговых поступлений. Завершить проект в Эстонии планируется в 2030 году. В конкретных цифрах смета строительства "Rail Baltica" в Эстонии в 2026 году составит почти 500 млн евро.

"Rail Baltica" - международный проект, но темпы его реализации в странах Балтии различаются. Латвия пока отстает от соседей, и этот вопрос в декабре прошлого года обсуждался на уровне премьер-министров стран Балтии. Со стороны Латвии было получено подтверждение, что к 2030 году она построит свой участок трассы.

Как отметил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, это позитивный сигнал. "Участок трассы в направлении Эстонии активно планируется, и это очень позитивная новость и для нас. Если посмотреть на карту, мы видим, что благодаря этому соединению Европа станет для нас гораздо доступнее. И я верю, что правительство Латвии будет действовать очень целенаправленно и успешно".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что предпринимается все возможное, чтобы работы на латвийском участке продвигались вперед. Это подтверждает и Анвар Салометс, отмечая, что Латвия начала строительство основной трассы: "Латвия приступила к строительству своей основной трассы. Первоначальная стратегия заключалась в том, чтобы сконцентрироваться на Центральном вокзале и Рижском аэропорте, но теперь она также занимается рельсовыми путями на основной трассе с юга на север".

