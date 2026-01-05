Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия начала строительство основной трассы «Rail Baltica»: когда закончит?

© LETA 5 января, 2026 10:13

В активной стадии строительства в Эстонии в настоящее время находятся 103 километра железнодорожной магистрали "Rail Baltica" на участке в направлении от Таллинна к границе с Латвией. По мере приближения к Пярну уже ведется подготовка к следующему этапу строительства, а южнее Пярну проводятся геологические работы. Планируется, что вырубка леса и земляные работы на этом участке начнутся в 2026 году.

Как отмечает председатель правления "Rail Baltica Estonia" Анвар Салометс, проект экономически выгоден для государства, так как каждый евро, который вкладывается в строительство, возвращается в виде налоговых поступлений. Завершить проект в Эстонии планируется в 2030 году. В конкретных цифрах смета строительства "Rail Baltica" в Эстонии в 2026 году составит почти 500 млн евро.

"Rail Baltica" - международный проект, но темпы его реализации в странах Балтии различаются. Латвия пока отстает от соседей, и этот вопрос в декабре прошлого года обсуждался на уровне премьер-министров стран Балтии. Со стороны Латвии было получено подтверждение, что к 2030 году она построит свой участок трассы.

Как отметил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, это позитивный сигнал. "Участок трассы в направлении Эстонии активно планируется, и это очень позитивная новость и для нас. Если посмотреть на карту, мы видим, что благодаря этому соединению Европа станет для нас гораздо доступнее. И я верю, что правительство Латвии будет действовать очень целенаправленно и успешно".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что предпринимается все возможное, чтобы работы на латвийском участке продвигались вперед. Это подтверждает и Анвар Салометс, отмечая, что Латвия начала строительство основной трассы: "Латвия приступила к строительству своей основной трассы. Первоначальная стратегия заключалась в том, чтобы сконцентрироваться на Центральном вокзале и Рижском аэропорте, но теперь она также занимается рельсовыми путями на основной трассе с юга на север".

Главные новости

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

