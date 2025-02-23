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Латвия — на первом месте в ЕС по потреблению нелегального контента; откуда берутся пираты?

tv3.lv 23 февраля, 2025 11:32

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В начале года был опубликован очередной доклад Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) о ситуации с соблюдением авторского права и потреблением нелегального контента в ЕС "Нарушения авторского права онлайн в 2023 году", из которого видно, что Латвия лидирует среди всех 27 стран ЕС, сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на сайт laipa.org.

"Увы, ситуация с нелегальным использованием музыки, фильмов, спортивных трансляций, публикаций и программного обеспечения, включая стриминг, скачивание и пользование торрентами, в Латвии не улучшилась", - подчеркивает исполнительный директор Латвийского объединения исполнителей и продюсеров (LaIPA) Лиена Эдвардс, комментируя резюме доклада EUIPO.

"Причем, если можно так выразиться, латвийские пираты очень быстро идут в ногу со временем: например, из всего нелегально используемого контента при пользовании мобильными устройствами в Латвии потребление нелегального контента составляет 50%", - приходит к выводу исполнительный директор LaIPA.

Эта тенденция имеет склонность к росту с 2020 года, хотя в течение 2010-х показатели пиратства в этой области сокращались.

Доклад, о котором говорилось выше, свидетельствует, что между разными странами ЕС есть существенные отличия: "пьедестал почета" заняли Латяия, Эстония и Кипр, а Литва - на 4-м месте. Причем Латвия заняла место во главе топа со значительным отрывом, более чем вдвое превысив средний показатель по ЕС. Если в среднем в Евросоюзе за месяц на одного пользователя интернета приходится 10,2 случаев доступа к нелегальному контенту, то в Латвии таких случаев - 26 (почти ежедневно), а в Эстонии - 23.

Что характерно для латвийских интернет-пиратов?

Жители Латвии чаще всего заходят на нелегальные сайты, где предлагается музыка (78%), публикации (около 61%) и фильмы (около 56%).

Среди фильмов львиную долю составляют художественные, но достаточно часто смотрят и анимационные фильмы. Относительно мало пиратов (около 40%) используют нелегальное программное обеспечение (ПО), причем наиболее популярно ПО общего назначения, а также видеоигры и мобильные приложения.

Самые популярные способы заполучить нелегальный контент в Латвии - это стриминг, скачивание и торренты, причем стриминг чаще всего используется для просмотра фильмов и телепрограмм, а скачивают в основном публикации и ПО.

Авторы доклада EUIPO приходят к выводу, что объем и "популярность" цифрового пиратства обусловлены рядом взаимосвязанных факторов: это и экономические причины (неравенство доходов), и удельный вес молодежи в стране, и безработица среди молодежи, и исторические социально-экономические традиции.

Исследование свидетельствует, что существует корреляция между более высоким уровнем неравенства по доходам и повышенным уровнем пиратства, который высок также в странах, где больше молодежи. Более низкие показатели пиратства - в странах, где выше ВВП на душу населения и жители лучше информированы о предложениях легального контента.

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