Латвия — морская страна: люди жалуются на стоимость местной рыбы

"Для Латвии это плохой знак, что её коренное население больше не может покупать плоды своей природы. Я помню с детства, что миноги всегда были на нашем праздничном столе. А в свободной Латвии разве что жареная селедка. Это тот ЕС, которого мы так хотели", - жалуются люди.

"Помню времена, когда в магазине килограмм миноги продавался за 12 евро, и это казалось дороговато", - шутят люди.

"В 90-е годы, во время сезона ловли миног в Звейниекциемсе, я покупал их в желе по 6-8 латов/кг у друга семьи. Мы ели их как любую другую рыбу, когда она была в наличии. За последние 25 лет цена выросла на 400%... Даже копченая сельдь стоит 5,50-9 евро/кг. Цена тоже выросла в 4 раза. Латвия — морская страна!...", - пишет бывший журналист Гунтис Розенбергс.

"На 20 евро купил пять штучек", - хвастается другой латвиец.