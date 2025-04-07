Латвия между циклоном и антициклоном: погода в понедельник

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в Латгалии порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха +3..+8 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +4..+5 градусов.

На западе Латвии располагается широкий антициклон, на востоке — циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1014 гектопаскалей в юго-восточной Латгалии до 1020 гектопаскалей в Курземе.