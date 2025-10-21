Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы всё меньше довольны своей работой: исследование

© LETA 21 октября, 2025 11:17

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство, или 70%, опрошенных работников в Латвии чувствуют себя эмоционально хорошо на своей работе, однако доля таких позитивных оценок за последние три года снизилась, согласно исследованию эмоционального благополучия сотрудников, проведённому исследовательской компанией Kantar.

Исследование показало, что 70% сотрудников оценивают своё эмоциональное благополучие на работе в целом положительно, в том числе 51% оценивают его как скорее положительное, а 19% — как резко положительное. В свою очередь, 24% респондентов оценивают его отрицательно, в том числе 17% — скорее отрицательное, а 7% — резко отрицательное. Ещё 6% сотрудников затруднились дать конкретную оценку.

Более позитивно свое эмоциональное благополучие на работе оценивают руководители высшего звена, работники микропредприятий, люди с более высокими доходами, а также те, кто считает свою рабочую нагрузку достаточной и работает менее 40 часов в неделю.

Аналогично сотрудники, которые не испытывали психологических трудностей или признаков «выгорания» за последний год, чувствуют себя лучше в эмоциональном плане.

В свою очередь, более негативное эмоциональное самочувствие характерно для работников со средним низким доходом от 601 до 1000 евро, для тех, кто испытывает перегрузку или работает более 40 часов в неделю, а также для тех, кто занят в крупных компаниях. Также хуже себя чувствуют те, кто в течение последнего года испытывал тревожность, депрессивное настроение или симптомы выгорания.

За три года, начиная с 2022 года, общая доля позитивных оценок эмоционального благополучия снизилась с 77% до 70%, а негативных – увеличилась с 18% до 24%. Наиболее существенное снижение наблюдается по резко позитивным оценкам – с 23% до 19%, а резко негативным – с 4% до 7%. При этом, начиная с 2023 года, когда показатели ухудшились, ситуация стабилизировалась.

Директор по работе с корпоративными клиентами и социолог компании Kantar Сигне Канеева отмечает, что эмоциональное благополучие сотрудников остаётся серьёзной проблемой для работодателей. Хотя большинство сотрудников по-прежнему чувствуют себя хорошо, снижение позитивных оценок отражает влияние рабочей нагрузки и риск «выгорания». Целенаправленный подход к улучшению рабочей среды и культуры поможет поддерживать и повышать мотивацию, настроение и производительность сотрудников, подчёркивает Канеева.

Исследование проводилось с 9 по 15 сентября этого года. В нём приняли участие 910 латвийских работников, опрошенных через интернет. Выборка сформирована в соответствии с рекомендациями Европейского общества изучения общественного мнения и рынка (ESOMAR) по проведению онлайн-опросов и репрезентативна для всего трудового коллектива.
 

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

