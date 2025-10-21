Латвийцы всё меньше довольны своей работой: исследование

Исследование показало, что 70% сотрудников оценивают своё эмоциональное благополучие на работе в целом положительно, в том числе 51% оценивают его как скорее положительное, а 19% — как резко положительное. В свою очередь, 24% респондентов оценивают его отрицательно, в том числе 17% — скорее отрицательное, а 7% — резко отрицательное. Ещё 6% сотрудников затруднились дать конкретную оценку.

Более позитивно свое эмоциональное благополучие на работе оценивают руководители высшего звена, работники микропредприятий, люди с более высокими доходами, а также те, кто считает свою рабочую нагрузку достаточной и работает менее 40 часов в неделю.

Аналогично сотрудники, которые не испытывали психологических трудностей или признаков «выгорания» за последний год, чувствуют себя лучше в эмоциональном плане.

В свою очередь, более негативное эмоциональное самочувствие характерно для работников со средним низким доходом от 601 до 1000 евро, для тех, кто испытывает перегрузку или работает более 40 часов в неделю, а также для тех, кто занят в крупных компаниях. Также хуже себя чувствуют те, кто в течение последнего года испытывал тревожность, депрессивное настроение или симптомы выгорания.

За три года, начиная с 2022 года, общая доля позитивных оценок эмоционального благополучия снизилась с 77% до 70%, а негативных – увеличилась с 18% до 24%. Наиболее существенное снижение наблюдается по резко позитивным оценкам – с 23% до 19%, а резко негативным – с 4% до 7%. При этом, начиная с 2023 года, когда показатели ухудшились, ситуация стабилизировалась.

Директор по работе с корпоративными клиентами и социолог компании Kantar Сигне Канеева отмечает, что эмоциональное благополучие сотрудников остаётся серьёзной проблемой для работодателей. Хотя большинство сотрудников по-прежнему чувствуют себя хорошо, снижение позитивных оценок отражает влияние рабочей нагрузки и риск «выгорания». Целенаправленный подход к улучшению рабочей среды и культуры поможет поддерживать и повышать мотивацию, настроение и производительность сотрудников, подчёркивает Канеева.

Исследование проводилось с 9 по 15 сентября этого года. В нём приняли участие 910 латвийских работников, опрошенных через интернет. Выборка сформирована в соответствии с рекомендациями Европейского общества изучения общественного мнения и рынка (ESOMAR) по проведению онлайн-опросов и репрезентативна для всего трудового коллектива.

