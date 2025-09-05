Латвийцы стали чаще ходить в кино за это им пообещали расширить репертуар

В итоге оборот сети за год достиг 9,857 млн евро, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Компания впервые за несколько лет вышла на прибыль, которая составила 341 тыс. евро.

Компания подписала договор аренды помещений в рижском районе Иманта и планирует открыть там новый кинотеатр.

На следующий финансовый год компанией поставлена цель увеличить число зрителей ещё на 4% за счёт маркетинга, расширения репертуара и улучшения клиентского сервиса. Одновременно будет проводиться жёсткий контроль затрат и оптимизация внутренних процессов.

Компания основана в 2014 году. Её владелец — эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ через холдинг «MM Grupp», которому принадлежит широкий портфель активов в странах Балтии.