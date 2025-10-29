Латвийцы стали больше тратить и меньше сберегать: экономисты

Экономист Банка Латвии Дайна Паула сообщила агентству LETA, что оборот розничной торговли в третьем квартале в сопоставимых ценах вырос на 1,9% по сравнению со вторым кварталом, при этом реальный оборот розничной торговли продуктами питания в третьем квартале увеличился.

В долгосрочной перспективе продажи продуктов питания развиваются более скромными темпами, чем непродовольственный сегмент. Паула отмечает, что можно сделать различные предположения о причинах этого, например, о расширении продаж продуктов питания за пределами обычных продуктовых магазинов и супермаркетов (например, в магазинах товаров для дома) или о заказе готовых блюд.

В сегменте непродовольственных товаров наблюдается восходящая динамика реального оборота как в тех товарных сегментах, которые не связаны с домашним хозяйством и ремонтом, так и в тех, которые связаны (например, вслед за тенденцией роста жилищного кредитования).

«Вполне возможно, что на мотивацию к более активным тратам, чем к дальнейшему наращиванию сбережений, влияют отрицательные реальные ставки по депозитам. Проведение «Еврокорзины» в Латвии могло оказать определённое влияние на розничный бум в третьем квартале, но его сложно отделить от других факторов», — говорит Паула.

Как поясняет экономист, данные о платежах платежными картами, выпущенными в Латвии, показывают, что потребители постепенно, но всё чаще охотно используют возможность удалённых покупок за рубежом, а это означает, что латвийский сектор торговли сталкивается с жёсткой конкуренцией.

Определенные структурные изменения в розничной торговле также могут постепенно формироваться под влиянием меняющихся привычек населения, например, по мере расширения использования электромобилей.

В рамках программы поддержки приобретение автомобилей с нулевым и низким уровнем выбросов сосредоточено в основном в Риге и Рижском районе. Эти примеры побуждают отрасль оценивать возможности альтернативных бизнес-моделей.

Как сообщил главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис, розничные продажи в сентябре выросли на 2,6%. Розничные продажи непродовольственных товаров, за исключением розничных продаж автомобильного топлива, увеличились на 5,5%, а продажи автомобильного топлива увеличились на 0,8%. При этом продажи продуктов питания снизились на 0,4%.

Основным драйвером роста розничной торговли является увеличение объемов торговли непродовольственными товарами, при этом наиболее быстрыми темпами росла торговля товарами культурно-досугового назначения (+12,3%), электробытовыми приборами (+10,7%) и фармацевтическими товарами (+9,6%).

Как поясняет Гашпуйтис, небольшое снижение объёмов продаж продуктов питания свидетельствует о том, что низшая точка в этом сегменте уже не за горами. Стабилизация роста цен на продукты питания и достаточно активный период акций могут постепенно вернуть сегмент к умеренному росту. Однако достигнутый уровень цен на продукты питания по-прежнему останется актуальным.

«Несмотря на общую неопределенность, перспективы потребления стали несколько более оптимистичными. Условия для роста потребления по-прежнему создаются как сильным ростом реальной заработной платы, так и улучшением занятости, что должно способствовать укреплению настроений», — отмечает экономист, поясняя, что темпы роста депозитов в последние месяцы стабилизировались, что свидетельствует о том, что жители стали замедлять темпы сбережений и активнее тратить, в том числе при принятии решения о покупке нового жилья.

Гашпуйтис добавил, что постепенное восстановление розничных продаж в третьем квартале наблюдалось и в других странах Европы. В Литве розничные продажи в сентябре выросли на 4,1%, а в Эстонии — на 3,7%.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий розничной торговли в Латвии в сентябре этого года, по календарно скорректированным данным, в постоянных ценах по сравнению с соответствующим периодом 2024 года вырос на 2,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Из них розничная торговля продовольственными товарами за соответствующий период снизилась на 0,4%, а розничная торговля непродовольственными товарами, без учета розничной торговли автомобильным топливом, увеличилась на 5,5%, автомобильным топливом – на 0,8%.