Латвийцы рванули скупать квартиры: что случилось?

Как говорят знатоки рынка, снижение ставок по банковским ипотечным кредитам в этом году может подтолкнуть покупателей к заключению сделок на приобретение жилья, число которых из-за слишком высоких ставок ЕЦБ в прошлом году заметно сократилось.

"Решения ЕЦБ вселяют оптимизм, правда, пока осторожный, - говорит руководитель риелторской компании "Starlex Real Estate" Эгилс Смилктиньш. - Хотя в начале прошлого года на рынке еще наблюдалась заторможенность, во второй половине года уже наметились первые признаки жизни. В июне прошлого года решение ЕЦБ о снижении ставки EURIBOR на 0,25 процентного пункта стало первым сигналом стабилизации инфляции и оздоровлению рынка. Остается надеяться, что снижение процентных ставок продолжится и в этом году, стимулируя интерес к покупке недвижимости".

Экономист "Starlex Real Estate" Аусеклис Саркас говорит, что подтверждением увеличения рыночной активности является наблюдавшийся в последние три месяца 2024 года рост числа сделок по продаже квартир. По сравнению с третьим кварталом 2024 года он увеличился на 13%.

Руководитель отдела оценки недвижимости компании "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс сказал, что в прошлом году снижение ставок ЕЦБ было слишком маленьким, чтобы на рынке недвижимости сразу произошли большие перемены.

"В прошлом году число сделок было меньше везде по Латвии и по всем видам собственности", - говорит он. "В конце прошлого года сокращение было даже более значительным, чем в предыдущие годы. Возможно, это связано с тем, что в прошлом году покупатели надеялись на еще более значительные перемены в новом году, которых и дождались в январе. Сейчас на рынке квартир оживленность, несомненно, намного выше, чем в конце прошлого года".

(Latvijas Avīze - Latvijas Bizness)