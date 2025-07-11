Латвийцы массово бегут от холодного лета, а в Латвию туристы едут «охладиться»

Выиграли те, кто сделал ставку на раннее бронирование — они сэкономили до 30–40% и обеспечили себе комфортный отдых без ценовых сюрпризов. Наибольшим спросом пользуются туры all inclusive, особенно в Турцию и Болгарию. Уверенность в стабильной цене питания и проживания в условиях роста расходов стала важным фактором для многих.

Парадоксально, но пока латвийцы стремятся сбежать из страны, Латвия сама становится привлекательным направлением для туристов из Европы. Из-за жары в южной Европе иностранцы приезжают «охладиться» — им по душе мягкий климат, природа, культура и умеренные цены. Однако, чтобы закрепить этот интерес, Латвии, по словам Римлиной, стоит срочно заняться улучшением инфраструктуры.