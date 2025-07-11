Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Латвийцы массово бегут от холодного лета, а в Латвию туристы едут «охладиться»

Редакция PRESS 11 июля, 2025 17:36

Бизнес 0 комментариев

Прохладное и дождливое лето изменило отпускные планы многих латвийцев — всё больше людей стремятся выбраться на юг, к солнцу и тёплому морю. Однако тех, кто надеялся на «горящие» туры, ждало разочарование: дешёвых предложений практически нет. Как рассказала в эфире Латвийского радио 4 Юлия Римлина, руководитель компании Atlantic Travel и член правления ALTA, все самые выгодные путёвки разобрали ещё в начале июня.

Выиграли те, кто сделал ставку на раннее бронирование — они сэкономили до 30–40% и обеспечили себе комфортный отдых без ценовых сюрпризов. Наибольшим спросом пользуются туры all inclusive, особенно в Турцию и Болгарию. Уверенность в стабильной цене питания и проживания в условиях роста расходов стала важным фактором для многих.

Парадоксально, но пока латвийцы стремятся сбежать из страны, Латвия сама становится привлекательным направлением для туристов из Европы. Из-за жары в южной Европе иностранцы приезжают «охладиться» — им по душе мягкий климат, природа, культура и умеренные цены. Однако, чтобы закрепить этот интерес, Латвии, по словам Римлиной, стоит срочно заняться улучшением инфраструктуры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 40 реакций
Комментарии (0) 40 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:25 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 11 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Европа: ответ на тарифный удар Трампа
Sfera.lv 14 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 14 часов назад
Литовские собаки стерегут Латвию
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать