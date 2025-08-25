Латвийцы должны потребовать тоже самое как норму: как в Швеции детей в школу собирают

В социальной сети Твиттер/X бывший латвиец написал, что он заплатил за подготовку его пятиклассницы к школе... только 3 евро. А всё потому, что девочка ходит в шведскую школу.

"Вчера я ходил по магазинам, купил всё необходимое для школы для моей пятиклассницы. Потратил 3 ​​евро. Мне нужен был свой замок для шкафчика. Никаких пеналов, никаких тетрадей, в школе всем выдают одинаковое. Коммунистическая Швеция.

Piedevām mūsu parastā pašvaldības skola piedāvā arī bērniem no rīta pirms stundām paēst brokastis, ja nu mājās nav bijusi apetīte. Protams tas uz pašvaldības rēķina. Riktīgi komunisti. — Girts Trekters (@GirtsTrekters) August 23, 2025

Кроме того, в нашей обычной муниципальной школе детям предлагают завтрак по утрам перед уроками, на случай, если дома у них не было аппетита. Конечно, это за счёт муниципалитета. Ярые коммунисты.", - написал Гинтс.

Он добавил, что поделился этой историей не для того, чтобы похвастаться, а чтобы показать латвийским родителям и политикам, что такая система могла бы работать и в Латвии. "Зачем я об этом пишу? Не для того, чтобы хвастаться, а чтобы вызвать в Латвии позитивную зависть, которая подействовала бы на "твиттерных политиков", и латвийские родители потребовали бы то же самое как абсолютную норму. Ведь реально нет ни одной причины, почему так не может быть и в Латвии", — отметил он.

Напомним, что в Риге в прошлом году школьники перестали получать бесплатные обеда, теперь за еду в школе родители должны доплачивать.