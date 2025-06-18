Латвийцев могут выселить с cобственной земли, если она необходима военным. Отказать нельзя

Новый закон изменит жизнь в приграничье: собственность можно будет использовать для военных нужд

Во вторник, 17 июня, Кабинет министров поддержал законопроект «Закон о создании антимобильной инфраструктуры», цель которого — ускорить укрепление восточной границы Латвии. Если закон также будет принят Сеймом, он существенно повлияет на жителей приграничных районов — особенно в краях Алуксне, Аугшдаугава, Балви, Краслава, Лудза и Смилтене, где планируется построить антимобильную инфраструктуру на площади около 2000 гектаров.

Что это значит для местных жителей?

Если закон вступит в силу, Министерство обороны получит право использовать не только государственные и муниципальные земли, но и дороги, леса и другие объекты недвижимости, принадлежащие частным лицам, для строительства военной инфраструктуры. Это означает, что на этих территориях можно будет размещать заграждения, проводить строительные работы и организовывать военные склады.

Если конкретная собственность будет признана объектом национальных интересов и будет получено разрешение правительства, Министерство обороны начнёт процесс отчуждения земли в соответствии с законом «Об отчуждении недвижимого имущества, необходимого для общественных нужд». Всего планируется отчуждение до 2000 гектаров земли. МО сообщает, что рассчитывает подать законопроект на рассмотрение Сейма до праздника Лиго.

Владелец не сможет отказаться, если его собственность признана необходимой для общественных нужд и соблюдена установленная процедура отчуждения. Как правило, государство (в данном случае Министерство обороны) сначала пытается добровольно договориться с владельцем — выкупить необходимую собственность. Однако если договориться не удаётся и собственность признаётся объектом национальных интересов, вступает в силу механизм принудительного отчуждения.

Спекулянты начали проявлять интерес

Тем временем, католический священник из Зилупе Виталий Филипенко в интервью Латвийскому телевидению заявил, что к приграничным землям Латвии начали проявлять интерес спекулянты, которые надеются обогатиться за счет государства в момент, когда Министерство обороны (МО) приступит к отчуждению этих земель.

«Были люди, которые ездили по округе, опрашивали жителей и предлагали купить их участки “по выгодной цене”. В качестве аргумента они говорили: “государство все равно это отберет”. Тогда мы поняли, что эти люди — нечестные», — пояснил Виталий. Он подчеркнул, что местные жители ожидают ясных разъяснений о том, где и какое отчуждение планируется. Пока Министерство обороны конкретные территории не назвало.