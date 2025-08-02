Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийское сливочное масло с коноплёй хотят включить в реестр национальных продуктов ЕС

2 августа, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Предприятие Straupes piens подало соответствующую заявку для своей продукции. В результате еда, которую когда-то готовили в условиях нужды и голода, становится предметом гордости и изысканным деликатесом, пишет Jauns.lv.

В настоящее время в ЕС в список продуктов с защищенным наименованием места происхождения (PDO), защищенным географическим указанием (PGI) и гарантией традиционности (TSG) входит более 3200 видов пищевых продуктов. Латвия представлена семью видами - это скландраусис, подсоленный ржаной хлеб, Янов сыр, латвийский серый горох, руцавское белое сливочное масло, миноги из Царникавы и Салацгривы (и те, и другие - отдельно).

11 июля Продовольственно-ветеринарная служба Латвии приняла заявление о регистрации защищенного географического указания происхождения для продукта "Страупское сливочное масло с коноплей".

Такое масло содержит 80% собственно сливочного масла и 20% конопляной массы, оно изготавливается в Латвии по единому рецепту уже 30 лет. В 1995 году газета Lauku Avīze писала, что к его производству приступили молокозавод в Стелпе и АО Limbažu piens. Сейчас его выпускает Straupes piens. Продукт нельзя назвать дешевым - 100 граммов в магазинах стоят от 2,4 до 3,3 евро.

Конопляную массу изготавливают из семян местного сорта конопли посевной "Адзелвиеши", богатых белком и растительным маслом (около 35%). Этот сорт выведен в Латвии в 1930-е годы в окрестностях Буртниеки и особенно подходит для латвийского климата, его семена очень ароматны и обладают сильным ореховым привкусом. Что касается содержания психоактивных веществ, в частности, тетрагидроканнабинола (ТГК), то в таких сортах конопли, как "Адзелвиеши", их уровень очень низок, поэтому наркотического эффекта они не вызывают.

В Латвии сливочное масло с коноплей традиционно было известно как "голодное масло" или "черное масло". Оно появилось в межвоенной Латвии, когда сливочное масло было дефицитом или его производство было ограничено. Добавка конопляной массы была способом сэкономить дорогостоящий продукт, поскольку сырье для нее было легко доступным и дешевым.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать