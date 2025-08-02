Латвийское сливочное масло с коноплёй хотят включить в реестр национальных продуктов ЕС

В настоящее время в ЕС в список продуктов с защищенным наименованием места происхождения (PDO), защищенным географическим указанием (PGI) и гарантией традиционности (TSG) входит более 3200 видов пищевых продуктов. Латвия представлена семью видами - это скландраусис, подсоленный ржаной хлеб, Янов сыр, латвийский серый горох, руцавское белое сливочное масло, миноги из Царникавы и Салацгривы (и те, и другие - отдельно).

11 июля Продовольственно-ветеринарная служба Латвии приняла заявление о регистрации защищенного географического указания происхождения для продукта "Страупское сливочное масло с коноплей".

Такое масло содержит 80% собственно сливочного масла и 20% конопляной массы, оно изготавливается в Латвии по единому рецепту уже 30 лет. В 1995 году газета Lauku Avīze писала, что к его производству приступили молокозавод в Стелпе и АО Limbažu piens. Сейчас его выпускает Straupes piens. Продукт нельзя назвать дешевым - 100 граммов в магазинах стоят от 2,4 до 3,3 евро.

Конопляную массу изготавливают из семян местного сорта конопли посевной "Адзелвиеши", богатых белком и растительным маслом (около 35%). Этот сорт выведен в Латвии в 1930-е годы в окрестностях Буртниеки и особенно подходит для латвийского климата, его семена очень ароматны и обладают сильным ореховым привкусом. Что касается содержания психоактивных веществ, в частности, тетрагидроканнабинола (ТГК), то в таких сортах конопли, как "Адзелвиеши", их уровень очень низок, поэтому наркотического эффекта они не вызывают.

В Латвии сливочное масло с коноплей традиционно было известно как "голодное масло" или "черное масло". Оно появилось в межвоенной Латвии, когда сливочное масло было дефицитом или его производство было ограничено. Добавка конопляной массы была способом сэкономить дорогостоящий продукт, поскольку сырье для нее было легко доступным и дешевым.