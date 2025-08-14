Латвийский «Титаник»: убытки от дождя у фермеров могут достичь сотен миллионов евро

«То, что мы потеряли, невозможно компенсировать никакими государственными программами. Масштабы катастрофы слишком велики», – заявила вице-председатель правления ассоциации Майра Дзелзкалейя-Бурмистре.

Фермеры рассказывают, что техника вязнет в грязи, часть зерновых уже начала прорастать прямо в полях, картофель и овощи гниют. Даже там, где урожай вышел нормальным по объёму, собрать его становится всё сложнее. Хозяйства переходят в режим выживания, пытаясь хотя бы частично спасти то, что ещё можно.

От последствий пострадает не только аграрный сектор. Недополучат работу перевозчики и порты, уменьшатся налоговые поступления. По словам фермеров, в выигрыше не останется никто.

Третий год подряд латвийское сельское хозяйство испытывает давление погоды: после засухи пришли ливни, а нынешний сезон оказался особенно тяжёлым. К началу августа убытки заявлены уже на площади более 70 тысяч гектаров.

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в агросекторе до ноября и направило в Еврокомиссию расчёты с просьбой о компенсации.