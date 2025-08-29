Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийский национал-большевик Айо Бенесс бросился защищать угнетенных в Москве

Редакция PRESS 29 августа, 2025 17:37

Мир 0 комментариев

В Youtube появилось видео, на котором латвийский национал-большевик Айо Бенесс, приговорённый в Латвии к тюремному заключению, и переехавший в Россию, кричит на российский судебных приставов и полицейских.

 «Фашизм не пройдёт!», - кричит Айо.

Причиной такого поведения Бенеса стало выселение рабочих из единственного жилья по адресу: улица Дубининская, 57. Которых он ринулся защищать.

«В среду утром на Дубининскую прибыли судебные приставы, чтобы выселить жильцов — бывших работников фабрики, которые десятилетиями трудились на предприятии, производя шерстяные ткани для армейских шинелей», - рассказывает Бенес.

По словам Айо, суд ещё в 2012 году постановил, что муниципалитет незаконно лишил жильцов ордеров на квартиры, но теперь это решение игнорируется.

Жильцы дома пытались остановить судебных приставов. «Мы будем стоять до конца и не допустим выселения», — заявил один из жильцов. «Нас принудительно переселили из Грозного, здесь мы заработали это жильё тяжёлым трудом, а теперь у нас отбирают последнее», — добавила другая жительница.

Среди протестующих был и Бенесс Айо.

Несмотря на протесты, судебные приставы всё же выселили людей, включая пенсионеров и детей, из дома. Входные двери здания затем заварили сотрудники муниципального предприятия «Жилищник Даниловского района».

История с выселением длится уже несколько лет — первые принудительные действия начались в 2020 году. Жильцы дома — бывшие работники фабрики «Красный суконщик», которые в своё время получили квартиры от предприятия. Фабрика была известна своей продукцией — именно её рабочие ткали ковровые дорожки для залов Кремля.

Когда в 2018 году предприятие ликвидировали, а дом передали в собственность города, часть жильцов получила новые квартиры. Остальным сообщили, что им полагается только «временное жильё». Теперь московский муниципалитет заявляет, что здание на Дубининской, 57 находится в аварийном состоянии, и его жильцы должны покинуть квартиры.

Среди протестующих против такого освобождения здания выделился Бенесс Айо, который, судя по всему, не живёт в этом доме, но приехал защищать людей, которым больше негде жить. На видео видно, как Бенесс Айо старательно снимает всё на смартфон, выкрикивая в адрес правоохранителей обвинения в геноциде против русского народа и рабочего класса. Он подогревает собравшихся, крича, что фашизм не пройдёт.

