Латвийские патроны станут шведскими. Шведская компания выкупила завод в Бауске

В Ammunity считают, что стратегическое партнёрство со шведами — это шаг к модернизации, инновациям и интеграции в европейские оборонные цепочки поставок. Сделку поддержало Министерство обороны Латвии. «Производство патронов в Северной Европе делает нас более гибкими и надёжными поставщиками для нужд НАТО», — подчеркнул глава SAG Маттиас Йорт.

Ammunity в 2024 году увеличила оборот почти на 81% — до 9,3 млн евро, получив прибыль 1,4 млн евро. Завод поставляет продукцию Национальным вооружённым силам Латвии.