"Я, конечно, извиняюсь, но такие цены на мороженое!? Это норма? 14 евро за восемь порций мороженого? Да одно мороженое столько не стоит. Это мошенничество», - комментирует она цены на мороженое в видеоролике.

Видео привлекло большое внимание, и люди поспешили поделиться различными комментариями, в том числе и язвительными:

«Ну, не покупайте его. Если никто не будет покупать, оно останется дешевле».

«Эти нытики, какой смысл ныть о том, что вы не можете контролировать? Лучше подумайте, как заработать деньги, чтобы эти цены казались низкими».

«О Боже, эти нытики! Ну никто же не заставляет вас покупать это мороженое!»

«Дешевле сделать свое собственное мороженое».

«Давно понятно, что LV накручивает цены на 200-300%. Nivea косметические салфетки rimi цена 8,30 eur. В Испании 2,20-2,80. В Германии, Австрии, Италии - 2,80 eur».