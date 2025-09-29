Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

«Latvijas pasts» выпустила марку, посвящённую теме трансплантации органов

© LETA 29 сентября, 2025 10:48

История и культура 0 комментариев

LETA

«Latvijas pasts» совместно с Клинической университетской больницей имени Паула Страдиня (PSKUS) в четверг, 2 октября, выпустит почтовую марку и конверт, посвящённые теме трансплантации органов, сообщили на предприятии.

Новая марка будет иметь номинальную стоимость 2,54 евро и предназначена для оплаты отправлений весовой категории до 20 граммов в пределах Европейской экономической зоны.

Тираж марки составит 10 000 экземпляров, а специальных конвертов — 500 экземпляров.

Автор филателистического издания — Робертс Руранс.

Гашение первого дня филателистического выпуска состоится в четверг, 2 октября, в атриуме нового здания больницы PSKUS, ул. Пилсоню, 13, Рига, с 10:00 до 15:00. В том числе презентация новых филателистических выпусков состоится в 11:00.

Почта подчеркивает, что новая марка была выпущена с целью привлечь общественное внимание к этой деликатной теме и призвать к спасению жизней. Филателистический выпуск также содержит напоминание о том, что донорство органов спасает жизни.

В Латвии трансплантацию органов проводит профессиональная команда PSKUS, ежегодно спасая жизни и значительно улучшая качество жизни тяжелобольных. В 2024 году в больнице было проведено 66 таких операций, а с начала года — 42. В настоящее время 44 человека ожидают пересадки почки, шесть пациентов — сердца, восемь пациентов — роговицы и ещё восемь — печени.

Компания подчеркивает, что трансплантация органов — единственный вариант спасения жизни, когда другие методы лечения уже невозможны.

Уже сообщалось, что оборот Latvijas Pasta в прошлом году составил 93,743 млн евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году, а убытки предприятия по сравнению с прибылью годом ранее составили 111 203 евро.

«Latvijas pasts» обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Компания осуществляет как внутреннюю, так и международную доставку, от интернет-магазинов и посылок до доставки прессы, писем и индивидуальных логистических решений. «Latvijas pasts» — полностью государственное предприятие, в котором работает около 1800 сотрудников.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:15 29.09.2025
«Деньги за бутылки на счёт» — DIO расширяет систему выплат
Bitnews.lv 4 минуты назад
«Мы живём от зарплаты до зарплаты» — опрос о деньгах в Латвии
Bitnews.lv 16 минут назад
Лиса на стерне обещает Латвии раннюю и холодную зиму
Bitnews.lv 40 минут назад
Трамп разрешил ВСУ бить по территории России
Bitnews.lv 50 минут назад
Трамп потряс мировой рынок лекарств. Что будет с ценами на медикаменты в Латвии?
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: вместо учеников — беженцы
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: полицейских оденут в юбки
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: Писториус с ревизией
Sfera.lv 4 часа назад

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Читать
Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Читать

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Читать

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Читать

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

Читать

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Читать