«Latvijas pasts» выпустила марку, посвящённую теме трансплантации органов

Новая марка будет иметь номинальную стоимость 2,54 евро и предназначена для оплаты отправлений весовой категории до 20 граммов в пределах Европейской экономической зоны.

Тираж марки составит 10 000 экземпляров, а специальных конвертов — 500 экземпляров.

Автор филателистического издания — Робертс Руранс.

Гашение первого дня филателистического выпуска состоится в четверг, 2 октября, в атриуме нового здания больницы PSKUS, ул. Пилсоню, 13, Рига, с 10:00 до 15:00. В том числе презентация новых филателистических выпусков состоится в 11:00.

Почта подчеркивает, что новая марка была выпущена с целью привлечь общественное внимание к этой деликатной теме и призвать к спасению жизней. Филателистический выпуск также содержит напоминание о том, что донорство органов спасает жизни.

В Латвии трансплантацию органов проводит профессиональная команда PSKUS, ежегодно спасая жизни и значительно улучшая качество жизни тяжелобольных. В 2024 году в больнице было проведено 66 таких операций, а с начала года — 42. В настоящее время 44 человека ожидают пересадки почки, шесть пациентов — сердца, восемь пациентов — роговицы и ещё восемь — печени.

Компания подчеркивает, что трансплантация органов — единственный вариант спасения жизни, когда другие методы лечения уже невозможны.

Уже сообщалось, что оборот Latvijas Pasta в прошлом году составил 93,743 млн евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году, а убытки предприятия по сравнению с прибылью годом ранее составили 111 203 евро.

«Latvijas pasts» обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Компания осуществляет как внутреннюю, так и международную доставку, от интернет-магазинов и посылок до доставки прессы, писем и индивидуальных логистических решений. «Latvijas pasts» — полностью государственное предприятие, в котором работает около 1800 сотрудников.

