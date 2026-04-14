«LaTS»: весной растёт спрос на товары для дома и сада; покупатели выбирают удобство и покупки рядом с домом

Руководитель проектов электронной коммерции SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») Елена Букша отмечает, что весна традиционно является самым активным периодом в категории товаров для дома и сада.

«С приходом весны люди начинают активнее заботиться о доме и окружающей территории. Мы видим, что покупатели часто за одну покупку выбирают как чистящие средства для дома, так и товары для сада — семена, поддоны для посадки, перчатки, инвентарь для уборки и другие практичные вещи», — поясняет Е. Букша.

В то же время меняются и привычки покупателей. Весной жители всё чаще отправляются в поездки по городам Латвии, а также на дачи и в сельскую местность. Это означает рост спроса на товары, необходимые для приведения территории в порядок после зимы и подготовки к летнему сезону. В таких случаях особенно важна возможность быстро и удобно приобрести всё необходимое — рядом с домом или пунктом назначения.

Самыми популярными товарами для дома в этот период являются различные чистящие средства, бумажная продукция, кухонные принадлежности и бытовая химия. Хотя эти товары покупаются круглый год, весной спрос на них увеличивается, так как многие используют это время для более тщательной уборки.

В начале садового сезона также растёт интерес к простым инструментам, перчаткам, мешкам для мусора и другим практичным решениям, которые помогают привести в порядок двор, сад или дачный участок. Эти товары часто приобретаются вместе с повседневными покупками в ближайшем магазине.

«Покупатели ценят возможность быстро приобрести необходимые вещи в магазине рядом с домом без предварительного планирования. Если начинаются садовые работы и нужны семена, грунт, перчатки или средства для уборки, всё это можно купить рядом, вместе с продуктами питания. Это означает, что нет необходимости специально ехать в другой город или крупный супермаркет», — подчёркивает Е. Букша.

Всё более важную роль играет и интернет-магазин E-latts.lv, где товары для дома и сада можно заказать вместе с продуктами питания в одном заказе. Это позволяет экономить время и получать всё необходимое с доставкой на дом или по выбранному адресу.

«В интернет-магазине мы видим немного иную структуру покупок — люди чаще делают более крупные заказы, например, приобретают сразу несколько средств для уборки или бытовых товаров, добавляя их к заказу продуктов», — рассказывает Е. Букша.

«Также мы видим, что покупатели очень активно пользуются акционными предложениями именно в категории товаров для дома и быта, часто добавляя эти позиции в корзину вместе с повседневными покупками».

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединить малые и средние предприятия розничной торговли продуктами питания в Латвии, снизить издержки и укрепить их конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.