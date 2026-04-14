«LaTS»: весной растёт спрос на товары для дома и сада; покупатели выбирают удобство и покупки рядом с домом

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 12:47

В весенний сезон в магазинах розничной сети «LaTS» и интернет-магазине E-latts.lv значительно возрастает интерес к товарам для дома и сада. С наступлением тёплой погоды люди всё активнее занимаются уборкой дома и благоустройством территории, что чётко отражается и в покупательских привычках. Кроме того, покупатели всё чаще за одну покупку приобретают как средства для уборки, так и товары для садовых работ.

Руководитель проектов электронной коммерции SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») Елена Букша отмечает, что весна традиционно является самым активным периодом в категории товаров для дома и сада.

«С приходом весны люди начинают активнее заботиться о доме и окружающей территории. Мы видим, что покупатели часто за одну покупку выбирают как чистящие средства для дома, так и товары для сада — семена, поддоны для посадки, перчатки, инвентарь для уборки и другие практичные вещи», — поясняет Е. Букша.

В то же время меняются и привычки покупателей. Весной жители всё чаще отправляются в поездки по городам Латвии, а также на дачи и в сельскую местность. Это означает рост спроса на товары, необходимые для приведения территории в порядок после зимы и подготовки к летнему сезону. В таких случаях особенно важна возможность быстро и удобно приобрести всё необходимое — рядом с домом или пунктом назначения.

Самыми популярными товарами для дома в этот период являются различные чистящие средства, бумажная продукция, кухонные принадлежности и бытовая химия. Хотя эти товары покупаются круглый год, весной спрос на них увеличивается, так как многие используют это время для более тщательной уборки.

В начале садового сезона также растёт интерес к простым инструментам, перчаткам, мешкам для мусора и другим практичным решениям, которые помогают привести в порядок двор, сад или дачный участок. Эти товары часто приобретаются вместе с повседневными покупками в ближайшем магазине.

«Покупатели ценят возможность быстро приобрести необходимые вещи в магазине рядом с домом без предварительного планирования. Если начинаются садовые работы и нужны семена, грунт, перчатки или средства для уборки, всё это можно купить рядом, вместе с продуктами питания. Это означает, что нет необходимости специально ехать в другой город или крупный супермаркет», — подчёркивает Е. Букша.

Всё более важную роль играет и интернет-магазин E-latts.lv, где товары для дома и сада можно заказать вместе с продуктами питания в одном заказе. Это позволяет экономить время и получать всё необходимое с доставкой на дом или по выбранному адресу.

«В интернет-магазине мы видим немного иную структуру покупок — люди чаще делают более крупные заказы, например, приобретают сразу несколько средств для уборки или бытовых товаров, добавляя их к заказу продуктов», — рассказывает Е. Букша.
«Также мы видим, что покупатели очень активно пользуются акционными предложениями именно в категории товаров для дома и быта, часто добавляя эти позиции в корзину вместе с повседневными покупками».

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединить малые и средние предприятия розничной торговли продуктами питания в Латвии, снизить издержки и укрепить их конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»
Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО
А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (1)

«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста
«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста (7)

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

