«LaTS»: корзина низких цен по-прежнему служит стабилизирующим механизмом

Редакция PRESS 19 апреля, 2026 11:21

Важно 0 комментариев

Весной в розничной торговле Латвии актуализируются два важных фактора — инициатива Министерства экономики по расширению корзины продуктов с низкими ценами и одновременно стремительный рост цен на топливо, который может повлиять на стоимость товаров. Хотя реальное влияние напряжённой ситуации на кошельки потребителей пока остаётся относительно ограниченным, в будущем оно может стать более ощутимым, отметил председатель правления сети розничных магазинов SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») Раймондс Окманис.

Р. Окманис подчёркивает, что корзина низких цен является важным инструментом поддержки потребителей, особенно в условиях неопределённости на рынке. «Корзина низких цен помогает обеспечить доступность основных товаров по более низкой цене. Мы оцениваем эту инициативу положительно и видим, что её расширение может принести ещё большую пользу потребителям».

В настоящее время корзина включает основные категории продуктов питания, такие как хлеб и зерновые продукты, молочные продукты, мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи. В каждой категории предлагается как минимум один из самых дешёвых товаров, однако потребители нередко отмечают, что выбор мог бы быть шире.

В то же время следует учитывать, что на розничную среду влияют и глобальные факторы, особенно цены на энергоресурсы. Весной 2026 года цены на топливо в мире и в Латвии выросли, что потенциально может повлиять и на цены на продукты питания. Транспортные и логистические расходы являются значительной частью конечной стоимости товара, и их рост со временем может отразиться на ценах в магазинах.

Однако актуальные данные показывают, что на данный момент рост цен на продукты питания в Латвии остаётся сравнительно умеренным. Общий уровень инфляции по-прежнему находится в пределах 2–3%, что означает, что рост цен на топливо ещё не полностью переложен на потребителей. Это объясняется конкуренцией на рынке, акционными предложениями и стремлением торговцев сохранять ценовую стабильность.

«Корзина низких цен в такой ситуации служит стабилизирующим механизмом. Она помогает покупателям ориентироваться в ценах и сохранять доступность основных товаров, даже если общие издержки на рынке растут», — подчёркивает Р. Окманис.

Интересно, что наряду с реальными изменениями цен важную роль играет и психологическое настроение потребителей. Даже если рост цен незначителен, новости о возможном подорожании могут влиять на покупательское поведение. Люди становятся более осторожными, чаще выбирают товары по акциям и тщательнее планируют свои покупки.

Эту тенденцию подтверждают и исследования — значительная часть потребителей признаёт, что корзина низких цен помогает экономить, что свидетельствует о высокой чувствительности к ценам. Это означает, что даже небольшие колебания цен или ожидания их роста могут влиять на структуру потребления.

По мнению Р. Окманиса, в такой ситуации важно укреплять доверие к рынку и обеспечивать прозрачную коммуникацию: «Важно, чтобы покупатели понимали, что даже при колебаниях издержек торговцы ищут решения, позволяющие сохранять доступные цены. Корзина низких цен — один из таких инструментов».

Расширение корзины низких цен в этом контексте может стать важным инструментом, помогающим снизить как реальное, так и воспринимаемое ценовое давление. Это не только обеспечивает доступность базовых товаров, но и укрепляет уверенность покупателей в том, что повседневные покупки остаются контролируемыми.

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

