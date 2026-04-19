«LaTS»: корзина низких цен по-прежнему служит стабилизирующим механизмом

Р. Окманис подчёркивает, что корзина низких цен является важным инструментом поддержки потребителей, особенно в условиях неопределённости на рынке. «Корзина низких цен помогает обеспечить доступность основных товаров по более низкой цене. Мы оцениваем эту инициативу положительно и видим, что её расширение может принести ещё большую пользу потребителям».

В настоящее время корзина включает основные категории продуктов питания, такие как хлеб и зерновые продукты, молочные продукты, мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи. В каждой категории предлагается как минимум один из самых дешёвых товаров, однако потребители нередко отмечают, что выбор мог бы быть шире.

В то же время следует учитывать, что на розничную среду влияют и глобальные факторы, особенно цены на энергоресурсы. Весной 2026 года цены на топливо в мире и в Латвии выросли, что потенциально может повлиять и на цены на продукты питания. Транспортные и логистические расходы являются значительной частью конечной стоимости товара, и их рост со временем может отразиться на ценах в магазинах.

Однако актуальные данные показывают, что на данный момент рост цен на продукты питания в Латвии остаётся сравнительно умеренным. Общий уровень инфляции по-прежнему находится в пределах 2–3%, что означает, что рост цен на топливо ещё не полностью переложен на потребителей. Это объясняется конкуренцией на рынке, акционными предложениями и стремлением торговцев сохранять ценовую стабильность.

«Корзина низких цен в такой ситуации служит стабилизирующим механизмом. Она помогает покупателям ориентироваться в ценах и сохранять доступность основных товаров, даже если общие издержки на рынке растут», — подчёркивает Р. Окманис.

Интересно, что наряду с реальными изменениями цен важную роль играет и психологическое настроение потребителей. Даже если рост цен незначителен, новости о возможном подорожании могут влиять на покупательское поведение. Люди становятся более осторожными, чаще выбирают товары по акциям и тщательнее планируют свои покупки.

Эту тенденцию подтверждают и исследования — значительная часть потребителей признаёт, что корзина низких цен помогает экономить, что свидетельствует о высокой чувствительности к ценам. Это означает, что даже небольшие колебания цен или ожидания их роста могут влиять на структуру потребления.

По мнению Р. Окманиса, в такой ситуации важно укреплять доверие к рынку и обеспечивать прозрачную коммуникацию: «Важно, чтобы покупатели понимали, что даже при колебаниях издержек торговцы ищут решения, позволяющие сохранять доступные цены. Корзина низких цен — один из таких инструментов».

Расширение корзины низких цен в этом контексте может стать важным инструментом, помогающим снизить как реальное, так и воспринимаемое ценовое давление. Это не только обеспечивает доступность базовых товаров, но и укрепляет уверенность покупателей в том, что повседневные покупки остаются контролируемыми.