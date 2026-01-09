Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

Лариса Долина наконец-то освободила проданную квартиру

СтарХит 9 января, 2026 11:15

Мир 0 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Только что стало известно, что Лариса Долина выехала из проданной ею квартиры в Хамовниках. Теперь Полина Лурье ждет передачу ключей.

Долгожданную новость сообщила адвокат покупательницы, Светлана Свириденко. «Долина освободила квартиру», — сказала правозащитница в беседе со СМИ. Ожидается, что передача ключей Полине Лурье состоится уже завтра.

Напомним, что 16 декабря прошлого года Верховный суд оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить народную артистку из проданной ею квартиры. Сторона Лурье надеялась, что знаменитость освободит жилплощадь до 30 декабря, но срок передачи ключи был сдвинут на 5 января, а позже — еще на четыре дня.

По слова правозащитника певицы, Марии Пуховой, передача ключей могла состояться и 5 января. «Мы предложили той стороне сегодня подъехать за ключами, Полина отказалась и просила согласовать другую дату. Предварительно, это 9 число», — говорила тогда адвокат певицы.

Адвокат покупательницы, Светлана Свириденко, подтвердила, что такая возможность обсуждалась, однако передача ключей, по ее словам, предполагает личную встречу сторон. «Да, Полина могла получить сегодня ключи, но процедура предполагает личную встречу покупателя и продавца. Но Лариса Долина не хочет встречаться с нынешней хозяйкой своей квартиры. Такие условия новых жильцов не удовлетворили», — пояснила Свириденко.

Она также прокомментировала предложение передать документы через управляющую компанию: «Пухова сообщила, что оставят ключи и акт у управляющей. Однако квартира должна быть принята Лурье непосредственно в квартире от Долиной либо уполномоченного ею лица!»

После победы в Верховном суде Полина рассказала о своих планах на приобретенную квартиру. По словам женщины, она искала недвижимость не с целью инвестиций, а для проживания с детьми. Теперь семью ждет масштабный ремонт. Лурье планирует не только полностью изменить дизайн, но и сделать перепланировку. Каких расходов это потребует, собственница пока не знает.

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — делилась Полина.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража
Важно

Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража (1)

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?
Важно

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
Важно

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

ЧП и криминал 12:32

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Читать

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Читать

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Читать

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Читать

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Азбука здоровья 12:00

Азбука здоровья 0 комментариев

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Читать

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

Читать