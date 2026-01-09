Лариса Долина наконец-то освободила проданную квартиру

Долгожданную новость сообщила адвокат покупательницы, Светлана Свириденко. «Долина освободила квартиру», — сказала правозащитница в беседе со СМИ. Ожидается, что передача ключей Полине Лурье состоится уже завтра.

Напомним, что 16 декабря прошлого года Верховный суд оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить народную артистку из проданной ею квартиры. Сторона Лурье надеялась, что знаменитость освободит жилплощадь до 30 декабря, но срок передачи ключи был сдвинут на 5 января, а позже — еще на четыре дня.

По слова правозащитника певицы, Марии Пуховой, передача ключей могла состояться и 5 января. «Мы предложили той стороне сегодня подъехать за ключами, Полина отказалась и просила согласовать другую дату. Предварительно, это 9 число», — говорила тогда адвокат певицы.

Адвокат покупательницы, Светлана Свириденко, подтвердила, что такая возможность обсуждалась, однако передача ключей, по ее словам, предполагает личную встречу сторон. «Да, Полина могла получить сегодня ключи, но процедура предполагает личную встречу покупателя и продавца. Но Лариса Долина не хочет встречаться с нынешней хозяйкой своей квартиры. Такие условия новых жильцов не удовлетворили», — пояснила Свириденко.

Она также прокомментировала предложение передать документы через управляющую компанию: «Пухова сообщила, что оставят ключи и акт у управляющей. Однако квартира должна быть принята Лурье непосредственно в квартире от Долиной либо уполномоченного ею лица!»

После победы в Верховном суде Полина рассказала о своих планах на приобретенную квартиру. По словам женщины, она искала недвижимость не с целью инвестиций, а для проживания с детьми. Теперь семью ждет масштабный ремонт. Лурье планирует не только полностью изменить дизайн, но и сделать перепланировку. Каких расходов это потребует, собственница пока не знает.

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — делилась Полина.