«Люди говорят, что русофобия доминирует в странах Балтии. Я поехал в Ригу на автобусе. Водитель обернулся и приветствовал меня — на русском. Я слышал разговоры на улицах, в кафе бегло меняли язык, русский широко представлен. Предположительная русофобия? Я не вижу ее. По крайней мере сегодня».



Такой позитивный отзыв не мог пройти мимо Лианы Ланги. Она отреагировала:

«Так как в Латвию едут изучать русский язык американцы, французы и другие, так как на улицах латвийских городов они «могут практиковать русский», считаю, что на 10 лет курсы русского языка в Латвии следует запретить»!

И еще на английском: «В Латвии ни один язык не запрещен в частном пространстве, в то время как в общественном пространстве и на рынке труда он будет запрещен, потому что Латвия более 100 лет страдала от преступления русификации, и интересы латышей - сохранить латышский язык в своей стране. Язык одного миллиона человек не может конкурировать с русским языком 200 миллионов, поэтому мы будем русофобами в нашем общественном пространстве. ЛАТВИЯ никогда не будет Россией. Никогда»!