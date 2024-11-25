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Ланга — не городская сумасшедшая, она — симптом общества: Ханов предлагает ЛР4 обратиться в полицию

Редакция PRESS 25 ноября, 2024 12:40

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LR4

На прошлой неделе в латвийском сегменте Твиттера/X поднялась необоснованная волна хейта против ведущей Латвийского радио 4 Ольги Князевой. 

Некий блогер Никита Клементьев 22 ноября вырезал из программы "Недоговорили", которую ведёт Ольга Князева, фрагмент, в котором Ольга зачитывает вопрос слушателя. И выдал слова слушателя за мнение радиоведущей общественных СМИ. Свой ролик с обвинительными комментариями Клементьев распространил в Твиттере/X. 

Слова радиослушателя звучали примерно так: "Латышский язык - это список требований, а как сделать так, чтобы с радостью и любовью его принять?". Ролик, который выпустил Клементьев, вышел под заголовком - "Латышский язык - это не язык! Об этом нам рассказывает журналист Князева".

Ролик тут же подхватили нацактивисты и стали призывать к увольнению или даже депортации радиоведущей. Идейная вдохновительница движения дерусификации Лиана Ланга написала, что на Латвийском радио работают диверсанты.

За Ольгу вступилось руководство Латвийского радио, но хейт уже невозможно было остановить.

Тогда в защиту Ольги выступил её соведущий культуролог Денис Ханов. Она написал следующее:

"Знаете, что самое печальное в деле Ланги? Этот человек каждый день, на протяжении многих лет, громко распространяет ненависть, каждый день обзывается, унижает часть латвийского общества по этническому и языковому признаку, призывает к изгнанию, сеет ненависть, усиливает раскол и элементарно вульгарно обзывается.

Представители латвийской интеллигентной элиты ни разу не выразили явной критики или гнева по поводу того, что русскоязычных сограждан и согражданок регулярно унижают без каких-либо последствий для ненавистницы. Печально, что многие считают ее банальной «городской сумасшедшей», которая просто поднимает шум. Это не так. Она - проявление, знак, симптом общественных настроений и безразличия, знак того, что трещины огромны, а безразличие глубоко укоренилось.

Ланга - это не проблема русских, Князевой или меня. Это признак социальных патологий латвийского общества. Симптом глупости. Можно ли говорить о социальной совести и тревоге интеллигенции?
Латвийское радио должно обратиться против Ланги в полицию!".

А вот оригинал передачи, которую, очевидно, хейтеры так и не посмотрели:

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