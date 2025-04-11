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Ла-Нинья закончилась, продержавшись три месяца. Как это отразится на погоде в Европе в этом году?

Euronews 11 апреля, 2025 20:38

Наука и технологии 0 комментариев

Ла-Нинья, естественное похолодание, которое является аналогом более известного и теплого климатического явления Эль-Ниньо, сошло на нет всего через три месяца.

Ла-Нинья, появившаяся в январе, на несколько месяцев позже прогнозов, оказалось слабой, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Земля сейчас находится в нейтральной стадии цикла южного колебания Эль-Ниньо, который, как правило, является самым благоприятным из трех состояний, влияющих на образование ураганов, засухи, наводнения и глобальные температуры.

Что означает окончание Ла-Нинья для погоды в этом году?

По прогнозам NOAA, нынешнее нейтральное состояние продлится до середины 2025 года, если не до конца.

Это делает долгосрочные прогнозы погоды немного сложнее, потому что один из основных факторов, используемых для определения глобальных закономерностей, не сдвигается ни в одну, ни в другую сторону.

Ла-Нинья - это нерегулярный подъем необычно холодной воды в ключевой части центральной экваториальной части Тихого океана, который изменяет погодные условия по всему миру.

Обычно летом в Атлантическом океане случается больше ураганов, но в этом году такого не будет.

В Соединенных Штатах Ла-Нинья обычно вызывает более сухую погоду на юге и западе и часто делает ее более влажной в некоторых частях Индонезии, северной Австралии и южной Африки.

Исследования показали, что Ла-Нинья обычно обходится дороже, чем Эль-Нинья и нейтральные условия. В прошлом году эта фаза цикла принесла засуху, нехватку продовольствия и смертельную жару в некоторых частях мира.

Как Ла-Нинья влияет на погоду в Европе?

Больше всего признаков Ла-Нинья в Европе можно обнаружить зимой. Это связано с так называемым механизмом телесвязи - крупномасштабными погодными явлениями в других частях света, которые взаимодействуют с местными.

Мониторинг ведется в двух различных областях Тихого океана: центральной и восточной. Важно различать их, потому что происходящее в этих двух бассейнах по-разному влияет на нашу погоду.

"Если самая сильная аномалия холода во время Ла-Нинья наблюдается в восточной области Тихого океана, то в Северной Атлантике и Западной Европе, как правило, наблюдаются более слабые штормы или системы низкого давления и больше блокирующих максимумов, что часто приводит к более сухим и иногда более холодным условиям", - рассказал Euronews Green Ларс Ловински, метеоролог из Weather & Radar.

"Однако холодная аномалия в центральной области Тихого океана, как правило, приводит к возникновению паттерна, напоминающего так называемый положительный паттерн Североатлантического колебания (NAO), с более сильным струйным течением и большей штормовой активностью в ближней Атлантике и Западной Европе, что приводит к более мягким, влажным и ветреным условиям".

Теоретически так и происходит, уточнил Ловински, но на нашу европейскую погоду могут влиять и другие крупные игроки, такие как NAO, ветры в стратосфере вблизи экватора и даже тропическая конвекция над Индийским океаном.

Однако, учитывая, что до лета 2025 года наблюдается возврат к нейтральным условиям, в этот раз, скорее всего, не будет сильных тенденций в ту или иную сторону.

Несмотря на это, 2025 год, по данным британского агентства погоды и климата Met Office, все равно войдет в тройку самых жарких лет за всю историю наблюдений. А поскольку нынешний март стал самым жарким за всю историю Европы, этим летом возможны более сильные волны жары и лесные пожары.

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