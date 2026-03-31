Квартиры для мёртвых запретят? Китай закручивает гайки в очень странной сфере

В Китай официально запрещают хранить прах умерших… в обычных квартирах.

Да, именно так.

Речь идёт о так называемых «квартирах для праха» — когда пустые апартаменты превращают в семейные залы памяти: урны выставляют по поколениям, зажигают свечи, оформляют всё как домашний алтарь.

Причина — не мистика, а банальная экономика.

Кладбища в городах становятся всё дороже и почти недоступны. При этом участок дают всего на 20 лет, тогда как квартира — сразу на 70. Для многих выбор оказался… неожиданно прагматичным.

В какой-то момент рынок повернулся так, что хранить прах в квартире стало «выгоднее», чем покупать место на кладбище.

Но теперь — стоп.

Новый закон прямо запрещает использовать жилую недвижимость для таких целей и вводит жёсткие ограничения на захоронения вне официальных кладбищ.

И это происходит не случайно именно сейчас.

Решение вступает в силу прямо перед Цинмин — традиционным днём, когда семьи приходят к могилам, убирают их и приносят подношения.

Контраст получается почти символический.

С одной стороны — традиция.

С другой — города, где уже просто не хватает места.

За последние годы практика «квартир с прахом» стала заметно распространяться. Быстрая урбанизация, стареющее население и растущая смертность сделали своё дело: только в 2025 году в стране умерло более 11 млн человек — значительно больше, чем родилось.

На этом фоне даже соцсети не остались в стороне.

Обсуждение запрета набрало миллионы просмотров, а пользователи задаются вполне прямыми вопросами:

кто и как будет это контролировать?

Параллельно власти продвигают альтернативы — например, «экологические» захоронения, включая морские. В одном только Шанхае такие случаи уже перевалили за 10 тысяч в год.

Но главный вопрос остаётся в воздухе.

Когда земля заканчивается — где проходит граница между традицией, рынком и законом?