Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Квартиры для мёртвых запретят? Китай закручивает гайки в очень странной сфере

Редакция PRESS 31 марта, 2026 10:33

То, что ещё вчера казалось странной городской легендой, оказалось реальностью — и теперь это решили остановить на уровне закона.

В Китай официально запрещают хранить прах умерших… в обычных квартирах.

Да, именно так.

Речь идёт о так называемых «квартирах для праха» — когда пустые апартаменты превращают в семейные залы памяти: урны выставляют по поколениям, зажигают свечи, оформляют всё как домашний алтарь.

Причина — не мистика, а банальная экономика.

Кладбища в городах становятся всё дороже и почти недоступны. При этом участок дают всего на 20 лет, тогда как квартира — сразу на 70. Для многих выбор оказался… неожиданно прагматичным.

В какой-то момент рынок повернулся так, что хранить прах в квартире стало «выгоднее», чем покупать место на кладбище.

Но теперь — стоп.

Новый закон прямо запрещает использовать жилую недвижимость для таких целей и вводит жёсткие ограничения на захоронения вне официальных кладбищ.

И это происходит не случайно именно сейчас.

Решение вступает в силу прямо перед Цинмин — традиционным днём, когда семьи приходят к могилам, убирают их и приносят подношения.

Контраст получается почти символический.

С одной стороны — традиция.
С другой — города, где уже просто не хватает места.

За последние годы практика «квартир с прахом» стала заметно распространяться. Быстрая урбанизация, стареющее население и растущая смертность сделали своё дело: только в 2025 году в стране умерло более 11 млн человек — значительно больше, чем родилось.

На этом фоне даже соцсети не остались в стороне.

Обсуждение запрета набрало миллионы просмотров, а пользователи задаются вполне прямыми вопросами:
кто и как будет это контролировать?

Параллельно власти продвигают альтернативы — например, «экологические» захоронения, включая морские. В одном только Шанхае такие случаи уже перевалили за 10 тысяч в год.

Но главный вопрос остаётся в воздухе.

Когда земля заканчивается — где проходит граница между традицией, рынком и законом?

Комментарии (0)

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

