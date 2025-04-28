Квартал «Дома печати» достроят: работы возобновлены

В настоящее время возобновлены строительные работы, которые должны завершиться вводом в эксплуатацию первой очереди бизнес-центра А-класса в 2026 году.

Строительство в дальнейшем будет осуществлять строительное предприятие ООО "PN construction Latvia", зарегистрированное в ноябре 2024 года и принадлежащее литовской компании "Matuda".

Руководитель находящегося в управлении "Lords LB Asset Management" фонда "Lords LB Special Fund V" Повилас Урбонавичюс пояснил, что последние годы были сложным временем для отрасли недвижимости и строительства из-за геополитической неопределенности и существенного роста расходов. Поэтому под влиянием внешних обстоятельств "Lords LB Asset Management" пришлось временно приостановить реализацию проекта "Квартал Дома печати".

Урбонавичюс отметил, что "Lords LB Asset Management" реструктурировал деятельность и создал собственное строительное предприятие, которое позволит вести строительные работы более быстро и эффективно.

По словам Урбонавичюса, уже заключены договоры аренды с несколькими арендаторами, которые зарезервировали примерно 8% доступных офисных помещений. Среди потенциальных арендаторов - несколько крупных предприятий финансовой, бухгалтерской и фармацевтической отраслей.

На первом этапе реализации проекта возводится 11-этажный бизнес-центр А-класса с планировкой открытого типа. Площадь здания - 26 000 кв. м, работать в нем смогут 2500 сотрудников. Здание будет соответствовать требованиям сертификата BREAAM "Excellent".

В бизнес-центре также запланированы спортзал и ресторан. На следующих фазах развития "Квартала Дома печати" предусмотрено строительство дополнительных офисных зданий, гостиницы или жилых помещений, а также, возможно, школы или медучреждения.

Архитектурные и инженерно-технические решения проекта разработала команда архитекторов и инженеров во главе с латвийским архитектурным бюро "ARHIS arhitekti "в сотрудничестве с датской архитектурной студией "Arrow Architects".

Строительство квартала Дома печати происходит в несколько очередей. На первом этапе предусмотрено строительство офисного здания А-класса, а по его завершении планируется начать работы второй фазы по созданию мультифункционального центра. На следующих этапах предусмотрено строительство десятиэтажного офисного здания. Кроме того, запланирована реновация существующего здания Дома печати.

Как сообщалось, в 2024 году литовский инвестиционный управляющий "Lords LB Asset Management" приостановил строительство "Квартала Дома печати" в Риге, в первую очередь которого планировал инвестировать 114 млн евро.

В июне 2017 года за 16,8 млн евро "Lords LB Asset Management" приобрел земельный участок площадью 5,8 га с построенным в советские времена Домом печати. Тогда планировалось завершить проект к 2025 году.