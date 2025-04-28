Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Квартал «Дома печати» достроят: работы возобновлены

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 13:36

Бизнес 0 комментариев

Литовский девелопер "Lords LB Asset Management" возобновил строительные работы по проекту "Квартал Дома печати" на Баласта дамбис в Риге, сообщил агентству ЛЕТА девелопер.

В настоящее время возобновлены строительные работы, которые должны завершиться вводом в эксплуатацию первой очереди бизнес-центра А-класса в 2026 году.

Строительство в дальнейшем будет осуществлять строительное предприятие ООО "PN construction Latvia", зарегистрированное в ноябре 2024 года и принадлежащее литовской компании "Matuda".

Руководитель находящегося в управлении "Lords LB Asset Management" фонда "Lords LB Special Fund V" Повилас Урбонавичюс пояснил, что последние годы были сложным временем для отрасли недвижимости и строительства из-за геополитической неопределенности и существенного роста расходов. Поэтому под влиянием внешних обстоятельств "Lords LB Asset Management" пришлось временно приостановить реализацию проекта "Квартал Дома печати".

Урбонавичюс отметил, что "Lords LB Asset Management" реструктурировал деятельность и создал собственное строительное предприятие, которое позволит вести строительные работы более быстро и эффективно.

По словам Урбонавичюса, уже заключены договоры аренды с несколькими арендаторами, которые зарезервировали примерно 8% доступных офисных помещений. Среди потенциальных арендаторов - несколько крупных предприятий финансовой, бухгалтерской и фармацевтической отраслей.

На первом этапе реализации проекта возводится 11-этажный бизнес-центр А-класса с планировкой открытого типа. Площадь здания - 26 000 кв. м, работать в нем смогут 2500 сотрудников. Здание будет соответствовать требованиям сертификата BREAAM "Excellent".

В бизнес-центре также запланированы спортзал и ресторан. На следующих фазах развития "Квартала Дома печати" предусмотрено строительство дополнительных офисных зданий, гостиницы или жилых помещений, а также, возможно, школы или медучреждения.

Архитектурные и инженерно-технические решения проекта разработала команда архитекторов и инженеров во главе с латвийским архитектурным бюро "ARHIS arhitekti "в сотрудничестве с датской архитектурной студией "Arrow Architects".

Строительство квартала Дома печати происходит в несколько очередей. На первом этапе предусмотрено строительство офисного здания А-класса, а по его завершении планируется начать работы второй фазы по созданию мультифункционального центра. На следующих этапах предусмотрено строительство десятиэтажного офисного здания. Кроме того, запланирована реновация существующего здания Дома печати.

Как сообщалось, в 2024 году литовский инвестиционный управляющий "Lords LB Asset Management" приостановил строительство "Квартала Дома печати" в Риге, в первую очередь которого планировал инвестировать 114 млн евро.

В июне 2017 года за 16,8 млн евро "Lords LB Asset Management" приобрел земельный участок площадью 5,8 га с построенным в советские времена Домом печати. Тогда планировалось завершить проект к 2025 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Россия сделала еще один перевод: до полной выплаты российских пенсий необходимы еще миллионы евро

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Лавров требует от мира признать аннексию регионов Украины

Мир 17:52

Мир 0 комментариев

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Расширение военного флота: планируется приобрести скоростные катера класса «Viking»

Новости Латвии 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Читать

Пожар в Детской больнице: на территории посреди дня загорелся грузовик

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

Читать

Совсем другое дело: Кирсонс планирует открыть в Межапарке ресторан

Бизнес 17:18

Бизнес 0 комментариев

Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.

Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.

Читать

Полиция угрожает оружием водителю автомобиля: ЧП на Луцавсале (ВИДЕО)

Важно 17:13

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Читать

Пилот вертолета дважды проигнорировала команду отвернуть: раскрыты причины катастрофы над Вашингтоном

Мир 17:07

Мир 0 комментариев

В новом отчете раскрыты причины столкновения вертолета Black Hawk армии США и пассажирского самолета American Airlines над Вашингтоном, округ Колумбия, в результате которого все 67 пассажиров погибли на дне реки Потомак, пишет Daily Mail.

В новом отчете раскрыты причины столкновения вертолета Black Hawk армии США и пассажирского самолета American Airlines над Вашингтоном, округ Колумбия, в результате которого все 67 пассажиров погибли на дне реки Потомак, пишет Daily Mail.

Читать