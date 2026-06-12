Кувшинки за 40 миллионов: в Лондоне продают Моне, и это уже не картина, а билет в другой мир

Полотно Nymphéas было написано в 1907 году и относится к знаменитой серии Моне с водяными лилиями. Для обычного человека это спокойный пруд, цветы и отражения на воде. Для коллекционеров это почти священный объект, за который можно устроить тихую финансовую битву в зале аукциона.

Sotheby’s ожидает, что картина уйдёт за 30–40 миллионов фунтов. Это одна из самых высоких оценок для работы Моне на европейских торгах. И тут начинается самое интересное: за такие деньги покупатель получает не просто пейзаж, а кусок мифа об импрессионизме.

Вместе с кувшинками на торги выставят ещё одну работу Моне. Это редкий портрет его первой жены Камиллы, написанный на побережье Нормандии. Оценка у него скромнее, если такое слово вообще можно употреблять рядом с суммой в 7–10 миллионов фунтов.

Получается почти киношная пара. С одной стороны, поздний Моне, его сад, вода, свет и кувшинки, которые стали символом целой эпохи. С другой стороны, молодая Камилла на пляже, личная история художника и совсем другой момент его жизни.

Обе картины раньше находились в крупных американских коллекциях, а теперь впервые будут представлены в Лондоне. Торги назначены на 24 июня.

Самое забавное, что Моне когда-то писал воду, цветы и воздух, а теперь всё это оценивают как недвижимость в центре Лондона. Только без ремонта, соседей и счетов за отопление.

Но именно в этом и магия арт-рынка. Один видит пруд. Другой видит историю искусства. Третий видит 40 миллионов фунтов, которые могут за несколько минут сменить владельца.

И где-то в этом красивом безумии кувшинки снова делают то, что умеют лучше всего: спокойно лежат на воде, пока вокруг них взрослые люди теряют голову.