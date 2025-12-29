Курорты-призраки: Альпы теряют снег — и людей

Когда горнолыжный курорт Céüze 2000 во Франции закрылся в 2018 году, сотрудники были уверены: это временно. Карты трасс так и остались лежать у степлера, график работы — приколот к стене. Казалось, что всё вот-вот продолжится.

Но прошло шесть лет.

На столе до сих пор стоит наполовину выпитая бутылка воды. Рядом — пожелтевшая газета от 8 марта 2018 года, словно её только что отложили во время спокойной смены. Людей нет. Снега — тоже.

По данным французских властей, 186 горнолыжных курортов уже закрыты навсегда. И это только начало. Снежная линия поднимается всё выше, зима становится короче, а десятки курортов в Альпах — экономически бессмысленными.

Речь идёт не о далёком будущем. Глобальное потепление уже меняет карту Европы: там, где раньше был лыжный сезон, теперь тишина, ржавеющие подъёмники и медленно возвращающаяся природа.

Некоторые склоны зарастают травой. Лес подбирается к трассам. Животные возвращаются туда, где десятилетиями звучала музыка апре-ски.

Альпы входят в новую эпоху.