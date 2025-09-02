«Купите книгу, пока её не сожгли»: роман «Рассказ служанки» под запретом

Знаменитая писательница Маргарет Этвуд высказалась по поводу того, что власти канадской провинции Альберта включили её антиутопический роман "Рассказ служанки", отмеченный многочисленными наградами, в список из более чем 200 запрещённых книг.

В июле министерство образования Альберты предписало школам удалить из своих библиотек "материалы откровенно сексуального содержания" до 1 октября.

В ответ на это постановление Этвуд написала на сайте X: "Купите произведение сейчас, пока книги не начали публично сжигать".

Она также опубликовала в сети короткий рассказ, сатирически описывающий решение о запрете. В центре сюжета - двое "очень, очень хороших детей" по имени Джон и Мэри, которые “никогда не ковыряли в носу, у них не было расстройства желудка или прыщей” и которые “поженились и произвели на свет пятерых идеальных детей, даже не занимаясь сексом".

Джон и Мэри игнорировали заповедь о "прощении врагов и тому подобное; вместо этого они практиковали эгоистичный хищный капитализм". Этвуд добавила: "Быль о служанке стала явью, и Даниэль Смит обнаружила, что у неё есть новое красивое синее платье, но нет работы".

Писательница таким образом сделала отсылку к одежде синего цвета, которую носят жены высокопоставленных командоров в "Рассказе служанки", упомянув премьер-министру Альберты: Даниэль Смит публично поддержала новую директиву о запрете секс-контента.

Однако недавно Смит заявила, что школьный совет Эдмонтона перегнул палку, выполняя постановление. В конце прошлой недели она сказала журналистам, что провинция представит новую трактовку своей директивы тем школьным советам, которые неправильно её поняли.

Совет государственных школ Эдмонтона объявил об изъятии из школьных библиотек таких классических произведений, как "Я знаю, почему поёт птица в клетке" Майи Энджелоу, "1984" Джорджа Оруэлла, "Цвет пурпурный" Элис Уокер и "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли.