«Купите книгу, пока её не сожгли»: роман «Рассказ служанки» под запретом

Euronews 2 сентября, 2025 15:59

История и культура

Маргарет Этвуд осудила решение властей канадской Альберты об изъятии из школьных библиотек её книги и высмеяла цензуру в своём новом рассказе.

Знаменитая писательница Маргарет Этвуд высказалась по поводу того, что власти канадской провинции Альберта включили её антиутопический роман "Рассказ служанки", отмеченный многочисленными наградами, в список из более чем 200 запрещённых книг.

В июле министерство образования Альберты предписало школам удалить из своих библиотек "материалы откровенно сексуального содержания" до 1 октября.

В ответ на это постановление Этвуд написала на сайте X: "Купите произведение сейчас, пока книги не начали публично сжигать".

Она также опубликовала в сети короткий рассказ, сатирически описывающий решение о запрете. В центре сюжета - двое "очень, очень хороших детей" по имени Джон и Мэри, которые “никогда не ковыряли в носу, у них не было расстройства желудка или прыщей” и которые “поженились и произвели на свет пятерых идеальных детей, даже не занимаясь сексом".

Джон и Мэри игнорировали заповедь о "прощении врагов и тому подобное; вместо этого они практиковали эгоистичный хищный капитализм". Этвуд добавила: "Быль о служанке стала явью, и Даниэль Смит обнаружила, что у неё есть новое красивое синее платье, но нет работы".

Писательница таким образом сделала отсылку к одежде синего цвета, которую носят жены высокопоставленных командоров в "Рассказе служанки", упомянув премьер-министру Альберты: Даниэль Смит публично поддержала новую директиву о запрете секс-контента.

Однако недавно Смит заявила, что школьный совет Эдмонтона перегнул палку, выполняя постановление. В конце прошлой недели она сказала журналистам, что провинция представит новую трактовку своей директивы тем школьным советам, которые неправильно её поняли.

Совет государственных школ Эдмонтона объявил об изъятии из школьных библиотек таких классических произведений, как "Я знаю, почему поёт птица в клетке" Майи Энджелоу, "1984" Джорджа Оруэлла, "Цвет пурпурный" Элис Уокер и "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

