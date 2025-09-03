Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Купил авто «без дефектов» и поехал по сервисам: рижанин год ждёт компенсации у автоторговца (1)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 09:24

Латышские СМИ 1 комментариев

Рижанин Янис уже больше года добивается от автоторговца компенсации за ремонт купленного автомобиля. Год назад он приобрёл у компании SIA “RLA Auto” возле Огре Volkswagen Sharan за 10 тысяч евро. В объявлении машина рекламировалась как «без дефектов», сообщает Bez Tabu. 

«Продавец утверждал, что у автомобиля нет никаких проблем. Сказал, что он в идеальном порядке», — вспоминает Янис. Однако вскоре выяснилось, что кондиционер не работает. Торговец обещал устранить неисправность, но так этого и не сделал. В сервисе подсчитали, что ремонт обойдётся в 729 евро.

Через несколько километров после выезда из места покупки загорелась лампочка — вышел из строя сажевый фильтр. Продавец предложил отремонтировать его у «приятеля в гараже» за 240 евро, но Янис отказался. Он обратился в официальный сервис, где ремонт стоил 500 евро и это была минимальная цена. «Другие просили даже 900», — говорит он. Торговец перевёл ему лишь 240 евро, посчитав вопрос закрытым.

Янис обратился сначала в Центр защиты прав потребителей, затем в Комиссию по решению потребительских споров. Почти год он ездил с неисправным кондиционером и только этим летом, из-за жары, отремонтировал его сам. Теперь он по-прежнему ждёт, когда продавец выполнит свои обязательства.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

