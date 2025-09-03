«Продавец утверждал, что у автомобиля нет никаких проблем. Сказал, что он в идеальном порядке», — вспоминает Янис. Однако вскоре выяснилось, что кондиционер не работает. Торговец обещал устранить неисправность, но так этого и не сделал. В сервисе подсчитали, что ремонт обойдётся в 729 евро.

Через несколько километров после выезда из места покупки загорелась лампочка — вышел из строя сажевый фильтр. Продавец предложил отремонтировать его у «приятеля в гараже» за 240 евро, но Янис отказался. Он обратился в официальный сервис, где ремонт стоил 500 евро и это была минимальная цена. «Другие просили даже 900», — говорит он. Торговец перевёл ему лишь 240 евро, посчитав вопрос закрытым.

Янис обратился сначала в Центр защиты прав потребителей, затем в Комиссию по решению потребительских споров. Почти год он ездил с неисправным кондиционером и только этим летом, из-за жары, отремонтировал его сам. Теперь он по-прежнему ждёт, когда продавец выполнит свои обязательства.