Европейская комиссия предложила существенно увеличить финансирование обороны на уровне ЕС в бюджете на 2028–2034 годы, в том числе выделить 125,2 млрд евро на безопасность, оборонную промышленность и космическую отрасль в рамках Европейского фонда конкурентоспособности. Эти средства предназначены для финансирования проектов по всему блоку, а не для предоставления Латвии заранее согласованного ассигнования в размере 7 млрд евро, и весь бюджет по-прежнему подлежит переговорам между правительствами стран ЕС и Европейским парламентом.

Кульбергс утверждает, что Латвия заслуживает особого внимания, поскольку берет кредиты для обеспечения безопасности стран, расположенных гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим наш бюджетный дефицит до максимума […] и за счет этого долга оплачиваем […] оборону всей Европы», — заявил премьер-министр в канцелярии правительства.

Большая часть военных расходов Латвии в конечном итоге возвращается в более богатые западноевропейские страны, добавил Кулбергс, указав на закупки оружия у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов. «Мы подпитываем их экономику», — добавил он.