Эти средства должны быть выделены из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках нового Фонда конкурентоспособности для компенсации роста расходов на оборону и обвала торговли с Россией после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, заявил Кулбергс в интервью изданию POLITICO Brussels Playbook.
Эти средства, которые Рига хочет получить в дополнение к другим средствам, выделенным стране, составят почти половину прогнозируемых расходов Латвии на оборону в размере 15,1 млрд евро за семилетний бюджетный период.
Этот запрос поступил в деликатный момент. Латвия является одним из самых стойких сторонников Украины в Европе, резко увеличив расходы на оборону после полномасштабного вторжения Москвы, даже несмотря на то, что санкции и обвал двусторонней торговли серьезно подорвали экономические связи, которые когда-то простирались на восток. Однако в преддверии национальных выборов 3 октября набирают силу партии, утверждающие, что Рига должна требовать большего в обмен на санкции и военную поддержку.
Европейская комиссия предложила существенно увеличить финансирование обороны на уровне ЕС в бюджете на 2028–2034 годы, в том числе выделить 125,2 млрд евро на безопасность, оборонную промышленность и космическую отрасль в рамках Европейского фонда конкурентоспособности. Эти средства предназначены для финансирования проектов по всему блоку, а не для предоставления Латвии заранее согласованного ассигнования в размере 7 млрд евро, и весь бюджет по-прежнему подлежит переговорам между правительствами стран ЕС и Европейским парламентом.
Кульбергс утверждает, что Латвия заслуживает особого внимания, поскольку берет кредиты для обеспечения безопасности стран, расположенных гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим наш бюджетный дефицит до максимума […] и за счет этого долга оплачиваем […] оборону всей Европы», — заявил премьер-министр в канцелярии правительства.
Большая часть военных расходов Латвии в конечном итоге возвращается в более богатые западноевропейские страны, добавил Кулбергс, указав на закупки оружия у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов. «Мы подпитываем их экономику», — добавил он.
Жёсткая позиция в отношении России
В преддверии нового пакета санкций, который должен быть принят осенью, Кулбергс призвал к полному запрету на выдачу виз в ЕС для россиян. Страны ЕС выдали более 630 000 виз гражданам России в 2025 году.
В ходе обсуждения последнего пакета санкций Франция и Италия выступили против полного запрета на въезд российских комбатантов, аргументируя это тем, что данный вопрос должен регулироваться визовыми правилами ЕС, а не в рамках санкций, в то время как северные и восточные страны настаивали на более жестких ограничениях. В результате достигнутая договоренность создала правовую и политическую основу для запрета на въезд российских комбатантов и бывших комбатантов, принимавших участие в войне, оставив за странами ЕС право решать, когда этот запрет вступит в силу.
«Мы что, с ума сошли?» — прокомментировал Кульбергс эту задержку. «Мы позволяем выдавать визы российским военнослужащим, тем самым, кто убивает [украинцев] на поле боя».
Он также призвал страны ЕС вновь рассмотреть вопрос о передаче Украине 210 млрд евро суверенных активов России, замороженных в Европе, отвергнув опасения, что Москва может оспорить этот шаг после окончания войны.
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