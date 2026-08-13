О крыше они не говорят. О подвале — тоже. А о том, что систему отопления вот-вот придётся менять и у дома накопились долги, лучше вообще помалкивать, — пишет Раймонд Криевиньш на портале Pietiek.com.

Мне такой продавец почему-то напоминает «Новое Единство». Там тоже годами показывают фасад. Говорят о Европе, современном государстве, стратегических проектах, безопасности, росте, инвестициях и светлом будущем. Между тем, если кто-то спросит, что же на самом деле произошло с домом, которым они так долго управляли, разговор довольно быстро переходит на то, какими сложными были прежние времена. Война. Кризисы. Пандемия. Геополитика. Европа. И, конечно: «Мы сделали очень много».