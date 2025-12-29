Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кукольные спектакли на русском языке: новогодняя премьера о Солнышке, снежных человечках и Снегурочке

«Еженедельник Суббота» 29 декабря, 2025 09:09

История и культура 0 комментариев

Уходящий год ознаменовался очень важным событием — в мае в здании рижской частной школы Maxvel на улице Каменю, 29, где обучаются малыши от 1,5 до 7 лет, открылось театральное пространство «В гостях у сказки», в котором творческая команда профессиональных актеров, художников, декораторов и кукольных дел мастеров представляет спектакли на русском языке. 

— Идея кукольных спектаклей на русском языке исходила от родителей наших детей, — рассказывает Елена Миронова, директор частной школы Maxvel, которая существует в Риге уже 34 года. — Больше года ушло на создание профессиональной творческой команды, которая могла бы реализовать наш проект.

Это и в самом деле была огромная работа. Мы полностью переоборудовали фойе и зрительный зал, добавив на его стены силуэт Старого города. Над эскизами трудилась художник Екатерина Терникова, а мастер-краснодеревщик Валерий Давыдов изготовил ажурные домики и башни.

После этого начался долгий процесс выбора спектаклей-сказок, репетиций и изготовления декораций. Нам хотелось все сделать на высочайшем уровне: свет, звук, оформление сцены...

Новогодний сюрприз

Все задуманное удалось с блеском! Театр «В гостях у сказки» оправдывает свое название на все сто процентов. В сказку маленькие зрители попадают прямо с порога: в фойе их встречает экспозиция кукол из разных стран мира — необычайно красивых, эксклюзивных, ручной работы, с фарфоровыми лицами.

Зал — волшебный. На его стенах воссозданы, замки, шпили и башенки Старой Риги, в которых светятся разноцветные окошки. А потому, прежде чем занять свое место в зале, дети непременно подходят поближе, и каждый из них сочиняет свою сказку, пытаясь угадать, кто же живет в этих домиках — добрая волшебница или заколдованная принцесса? Перед началом каждого спектакля малыши могут заняться творчеством — собирать мозаики, раскрашивать картинки, строить теремки из кубиков.

Репертуар театра постоянно расширяется. Спектакли «Красная Шапочка», «Теремок», «Сказка о глупом мышонке», «Осень», «По щучьему велению» пользуются популярностью и невероятной любовью маленьких зрителей. А к Новому году театр «В гостях у сказки» приготовил для детей от 2 до 9 лет настоящий подарок — сказку «Солнышко и снежные человечки».   

Путешествие снеговиков

Спектакль создан по мотивам одноименно румынской народной сказки, но творческая команда театра кукол решила создать свой оригинальный вариант ее прочтения.

В постановке заняты три профессиональных актера: Александр Ионов, Ксения Семенова, Лилия Суна. Актеры-кукловоды — это особая каста, ведь кукольный театр — это особый театр, сюда приходит зритель, которого невозможно обмануть. То, что делают на сцене эти артисты, выше всяких похвал: они великолепно владеют детской аудиторий, тонко чувствуют зал, ловя реакцию на каждую реплику.

Куклы тоже не простые, а уникальные, авторские. Благодаря опыту актрисы и мастера кукольных дел Лилии Суны милые белоснежные персонажи — Он и Она, получились живыми, каждый со своим характером.

Новогодний спектакль «Солнышко и снежные человечки» задуман в форме понятной малышам и школьникам, чтобы они могли понять и принять его. Ведь все дети обожают лепить во дворе снеговиков, а что происходит вечером, когда ребята уходят по домам? Вдруг снежные человечки оживают?   

В этом добром и светлом спектакле именно так все и случается! Снеговички отправляются на поиски солнышка и во время своего путешествия встречают лесных жителей — белочку, зайчика, медвежонка. А еще у них есть знакомая ворона, которая рассказывает о весне... И, конечно же, снеговики не растают. Потому что у сказки всегда должен быть хороший конец.   

Хороводы, игры, загадки…  

После спектакля маленьких зрителей ждет еще один сюрприз — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Хороводы, подвижные игры, веселые загадки, задорные танцы… Все это происходит в уютной, камерной атмосфере, чтобы каждому ребенку было комфортно.    

...Создав в Риге кукольный театр, где малыши могут увидеть спектакли на родном языке, школа Maxvel сделала огромное дело, которое непременно отзовется в будущем и посеет то самое доброе, вечное. Жаль только, что прекрасный театр «В гостях у сказки», в котором куклы говорят по-русски, создан не благодаря, а вопреки. Без посторонней помощи и финансовой поддержки. Поэтому было бы замечательно, если бы нашлись представители бизнеса, готовые финансово поддержать театр и его энтузиастов — например, оплатить новые декорации или изготовление новых кукол. 

Елена СМЕХОВА

