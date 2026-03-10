Куда исчезли самураи? (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 19:13

Наука 1 комментариев

Самураи столетиями были военной элитой Японии — людьми меча и службы своему господину. Но парадокс истории в том, что их упадок начался именно тогда, когда страна наконец обрела мир.

Воинское сословие сформировалось ещё в эпоху Хэйан (794–1185). Самураи постепенно превратились в влиятельную силу, участвовали в междоусобных войнах и во многом определяли судьбу страны. Их статус и образ жизни формировались вокруг службы феодальному хозяину и участия в постоянных конфликтах.

Но всё изменилось после прихода к власти Токугавы Иэясу. После падения замка Осака в 1615 году Япония вступила в эпоху Эдо (1603–1868) — более двухсот лет относительного мира.

И именно мир стал главной проблемой для воинов.

В стране, где почти не осталось войн, десятки тысяч самураев оказались без прежней роли. Многие потеряли своих господ и превратились в ронин — странствующих воинов без хозяина. Часть из них становилась телохранителями или наёмниками, другие искали любую работу.

Некоторые объединялись в городские банды, занимались вымогательством или контролировали нелегальные рынки. Со временем такие группы стали одной из основ будущих криминальных структур, известных как якудза.

Даже самураи, которые оставались на службе у феодалов-даймё, всё чаще занимались административной работой — надзором за владениями, управлением хозяйством или придворными обязанностями.

Часть представителей старых воинских семей нашла себя в искусстве. Так, знаменитый поэт Мацуо Басё происходил из самурайской семьи и стал одним из крупнейших мастеров японской поэзии хайку.

Именно в этот период возникает идеализированный образ самурая — строгий кодекс поведения, преданность хозяину и готовность к смерти ради долга. Историки отмечают, что этот образ во многом сформировался уже тогда, когда сами самураи перестали быть реальной военной силой.

К XIX веку старая воинская система окончательно потеряла значение. После реставрации Мэйдзи Япония начала стремительную модернизацию и отказалась от феодального порядка, а сословие самураев было официально упразднено.

Но их образ — во многом созданный задним числом — продолжил жить в литературе, кино и массовой культуре.

Комментарии (1)
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

