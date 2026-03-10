Воинское сословие сформировалось ещё в эпоху Хэйан (794–1185). Самураи постепенно превратились в влиятельную силу, участвовали в междоусобных войнах и во многом определяли судьбу страны. Их статус и образ жизни формировались вокруг службы феодальному хозяину и участия в постоянных конфликтах.

Но всё изменилось после прихода к власти Токугавы Иэясу. После падения замка Осака в 1615 году Япония вступила в эпоху Эдо (1603–1868) — более двухсот лет относительного мира.

И именно мир стал главной проблемой для воинов.

В стране, где почти не осталось войн, десятки тысяч самураев оказались без прежней роли. Многие потеряли своих господ и превратились в ронин — странствующих воинов без хозяина. Часть из них становилась телохранителями или наёмниками, другие искали любую работу.

Некоторые объединялись в городские банды, занимались вымогательством или контролировали нелегальные рынки. Со временем такие группы стали одной из основ будущих криминальных структур, известных как якудза.

Даже самураи, которые оставались на службе у феодалов-даймё, всё чаще занимались административной работой — надзором за владениями, управлением хозяйством или придворными обязанностями.

Часть представителей старых воинских семей нашла себя в искусстве. Так, знаменитый поэт Мацуо Басё происходил из самурайской семьи и стал одним из крупнейших мастеров японской поэзии хайку.

Именно в этот период возникает идеализированный образ самурая — строгий кодекс поведения, преданность хозяину и готовность к смерти ради долга. Историки отмечают, что этот образ во многом сформировался уже тогда, когда сами самураи перестали быть реальной военной силой.

К XIX веку старая воинская система окончательно потеряла значение. После реставрации Мэйдзи Япония начала стремительную модернизацию и отказалась от феодального порядка, а сословие самураев было официально упразднено.

Но их образ — во многом созданный задним числом — продолжил жить в литературе, кино и массовой культуре.