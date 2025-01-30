Кто выкупил у шведов наши леса: «Латвияс авизе»

В целом из 3,16 млн га лесов в Латвии около половины (1,55 млн га) принадлежит государству, а вторая половина - юридическим и физическим лицам, свидетельствуют данные Государственной земельной службы на 27 января.

Число частных владельцев лесов в Латвии по-прежнему одно из самых высоких в Европе - около 6% населения. 189 613 участков с лесом, принадлежащих частным лицам, занимают 927 тыс. га (30% всех лесов).

В этом секторе по законам экономики происходит постепенный переход лесов из частных рук к специализированным компаниям.

В структуре юридических владельцев лесов широко представлены иностранцы. В списке 100 крупнейших лесовладельцев половина - иностранные компании, вторая - местные владельцы, но доли принадлежащих им лесов не равны. Из 523 тыс. га лесов иностранным владельцам принадлежат 366 тыс. га.

Крупнейшими владельцами лесов в Латвии по площади является государственное предприятие "Latvijas valsts meži" (1,37 млн га), группа "Sodra" (107,7 тыс. га), группа "IKEA" (96,4 тыс. га).

С мая 2022 года, когда "Latvijas Avīze" в предыдущий раз публиковала данные о владельцах лесов, владения 100 крупнейших компаний увеличились на 78 тыс. га (17,5%) и росли одинаково быстро и среди иностранных, и среди местных владельцев. Поэтому попытка связать предложение о продаже лесов "Sodra" с опасениями скандинавов по поводу угрозы войны не выдерживает критики. И эта группа, и другие шведские компании в течение последних трех лет, то есть во время войны, продолжали покупать новые земли у латвийских компаний и частных лиц.

(Latvijas Avīze)