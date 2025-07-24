Кто у нас и сколько заработал: на что могут рассчитывать выходящие на пенсию трудящиеся?

Глядя на сегодняшних пенсионеров, мало кому хочется быстрее выйти на заслуженный отдых. Если вы не при хорошо оплачиваемой должности или не имеете возможности отчислять солидные социальные взносы, то перспектива у вас в старости незавидная.

В 2024 году пенсии по старости получали 436 893 пожилых человека Латвии в следующем размере:

- 16% пенсионеров - до 350 евро в месяц;

- 34% – от 350 до 500 евро;

- 43% – от 500 до 1 000 евро (в том числе и 600, и 700, которые ниже минимальной заработной платы);

7% – более 1 000 евро (в том числе и 2 тысячи, и 5 тысяч, и 10 тысяч и так далее).

Да, половина пенсионеров выживают менее чем на 500 евро в месяц!

Считается, что маленькие пенсии – до 500-600 евро – у тех, кто имеет в основном советский стаж и вышел на пенсию в 1990-е годы. Но и те, кто вышел на пенсию в 2024 году, в основном не могут похвалиться достойной пенсией:

- 29% сениорам назначили пенсии до 350 евро;

- 20% «новеньким» - от 350 до 500 евро.

Почти половина новых пенсионеров как минимум 15 лет, необходимых для страхового стажа в 2024 году, работала недостаточно? Или у них были символические зарплаты и, соответственно, минимальные социальные взносы?

Наверное, они тоже хотели за свой труд получать приличную зарплату и отчислять государству соответствующие взносы социального страхования. Но реалии наши таковы, что люди трудятся всю жизнь за условную зарплату, а потом получают пенсию-подачку, на которую даже минимум себе не обеспечишь...

Такие разные зарплаты

Иные воспримут эти рассуждения как злопыхательство, стенания тех, кто не умеет устроиться в жизни. Вон, люди на ровном месте создают монополию, обеспечивая себе достойную оплату труда за счет платежей населения, например.

Председатель правления АО Sadales t!kls Сандис ЯНСОНС за прошлый год заработал на своей должности 178 345 евро - и это на 15,8% больше, чем годом ранее. Мы уж не говорим о тысячных зарплатах высшего звена госсектора и “слуг народа” - депутатов Сейма и городских дум.

Рижская дума ввела третью должность вице-мэра. Это потребует от столичного бюджета еще более 64 тысяч евро в год. В данное время мэрские замы получают 5 346 евро в месяц - на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Зарплата председателей комиссий выросла с 2 698 евро до 3 469, а их заместителей - с 2 010 евро до 2 559 в месяц. И это без доплат за комиссии, за рабочие группы и т. д.

Не стоит удивляться - и тем более радоваться - тому, что в стране растет средняя зарплата. Ведь при постоянной минимальной и не сильно высокой зарплате для одних вознаграждение за труд высокопоставленных должностных лиц и определенных категорий служащих растет постоянно. Им учитывают и подорожание коммунальных услуг, и рост цен на продукты и бензин.

Так, в первом квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в Латвии (до вычета налогов) составила 1 757 евро, что на 134 евро больше, чем в предыдущем году. Вот вам и средняя. Как говорят в народе: у соседа две курицы, у меня одна, а в среднем у нас у каждого по курице...

У кого жизнь удалась

Кто хорошо получает, тот и в старости не будет себе ни в чем отказывать. Например, председатель комиссии Сейма г-н А. получил за год в виде государственной пенсии 24 669,38 евро, или более 2 000 в месяц брутто, плюс зарплата в Сейме 71 523,08 евро, или чуть менее 6 000 в месяц, а также выплаты из частного пенсионного фонда – 2 351,33 евро (при таких-то доходах можно вносить взносы и в частные пенсионные фонды).

Но это еще бедняк по сравнению с анонимным пенсионером, который получает пенсию 44 тысячи евро в месяц и еще работает, тем самым увеличивая ее. За 6 лет государство выплатило ему госпенсии около 2,5 млн. евро брутто! (Правда, на руки «миллионер» после уплаты подоходного налога 25,5% получает порядка 33 тысяч евро в месяц.)

А вот десятка самых высоких государственных пенсий в Латвии (до уплаты налога): 10,4 тысячи евро; 9,9 тысячи; далее – от 9 тысяч до 7,5 тысячи евро...

Конечно, некрасиво заглядывать в чужой карман. Но выходят на пенсию работники госаппарата и владельцы бизнеса, которые тоже получали зарплаты в тысячах. Может быть, стоит ограничить порог высоких пенсий? В Советском Союзе (который нам, разумеется, упаси господи, не пример) был порог пенсии для обычного человека – 120 рублей, за выслугу лет – 132 рубля. Если Герой Советского Союза или народный артист и т. п. - там порог был выше, но не до тысяч.

Если судить даже по современным меркам, то вряд ли допустима разница в 244 раза между минимальной пенсией (189 евро) и максимальной...

Грустные перспективы

На что могут рассчитывать выходящие на пенсию трудящиеся Латвии?

По данным Министерства благосостояния, в настоящее время, выходя на заслуженный отдых, начинающие пенсионеры получают пенсию в размере примерно 46,5% от прежней зарплаты. А прогноз говорит, что к 2062 году этот коэффициент замещения упадет до 34,1%.

Или другие данные – еще драматичнее, которые дают финансовые учреждения. Если сохранится современная демографическая ситуация, то в 2050 году государство сможет выплачивать пенсионерам из первого пенсионного уровня 25% от получаемой ими зарплаты. Понятно, что банки заинтересованы в участии жителей в третьем пенсионном уровне, – платите денежки в частные пенсионные фонды.

Но если зарплаты хватает еле-еле, чтобы накормить и одеть-обуть семью, уплатить коммунальные услуги, а кому и ипотеку или другие кредиты, - о каких еще отложениях, даже в счет будущей старости, можно думать?!

Поэтому многим латвийцам приходится и на пенсии работать. Число работающих пенсионеров в Латвии – второй по величине показатель среди стран ЕС. Согласно данным Евростата за 2024 год, доля работающих пенсионеров в Эстонии составляет 54,9%, в Латвии - 44,2%, а в Литве - 43,7%.

Пенсионный возраст в течение последнего десятилетия увеличивался на три месяца каждый год и достиг 65 лет. Правительство заверяет, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышаться не будет. Однако в странах Евросоюза есть государства, где на пенсию уходят позже.

Например, в Нидерландах и Португалии – в 66 лет и 7 месяцев; в Германии, Эстонии, Финляндии – в 67 лет. А вот Дания провозгласила, что работать там будут вскоре до 70 лет. Равняемся на передовых? Не на Люксембург же и Словению, где уходят на пенсию в 62 года (а женщины в последней - даже в 60), или на Францию – 64 года.

Но вопрос в том, кто будет кормить наших пенсионеров. Если в вышеуказанные страны тоненьким ручейком утекают трудоспособные латвийские жители, то там социальные фонды только пополняются. А у нас, наоборот, ужимаются. Есть данные, что в настоящее время в Латвии на одного пенсионера «работает» в среднем 2,5 работника, а лет через 25 это уже будет 1,5 налогоплательщика.

Да и смертность у нас опережает рождаемость. В 2024 году умер 26 661 человек. Если для выплаты пенсий первый показатель, цинично говоря, в плюс, то второй явно в минус. В прошлом году в Латвии был зарегистрирован 12 571 новорожденный, что на 13,2% меньше, чем в 2023-м...

Тем временем

Народ ничего хорошего не ожидает. В свете объявленного сокращения расходов министерств и поднятия бюджета на оборону до 5% ВВП люди уже готовы к сюрпризам со знаком минус. Поэтому популистские или неосторожные высказывания политиков и экономистов тут же приобретают статус прогноза.

Но и министр благосостояния Рейнис УЗУЛНИЕКС в одном из интервью отметил необратимость изменений в пенсионной системе. Это могут быть: повышение пенсионного возраста и увеличение минимального количества лет трудового стажа для получения пенсии по старости. Будет обсуждаться ограничение размера пенсии по старости работающим пенсионерам, также могут быть пересмотрены профессии, в которых можно получать пенсию по старости.

Такая нерадостная картина ждет тех, кто работает и платит налоги, а пенсионерам де-факто и так уже нелегко живется...

Вера СТЕПНОВА