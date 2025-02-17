Кто так учит латышскому! Госконтроль раскритиковал Минкульт

По словам начальника отдела по связям с общественностью Госконтроля Гунты Кревицы, в ходе ревизии выяснилось, что в политике сплоченного общества отсутствуют четкое планирование, координация и конкретные показатели, которые должны быть достигнуты, а также нет полной информации о финансировании и его использовании.

Госконтроль призывает Министерство культуры существенно улучшить планирование и реализацию политики путем установления четких приоритетов, эффективной координации вовлеченных институтов и более тесного сотрудничества с местными властями и гражданами. Для оценки воздействия и эффективности политики необходима система мониторинга на основе данных, а особое внимание следует уделить совершенствованию системы изучения латышского языка для взрослых, поскольку это один из важнейших инструментов содействия сплоченности, считают контролеры.

В результате внедрения рекомендаций Министерству культуры следует прийти к эффективной, скоординированной системе обучения латышскому языку, исключить дублирование задач, усовершенствовать методики обучения и сделать обучение доступным для всех целевых групп.