Кто не получил доступа к гостайне? Снимают с должности исполнительного директора Резекне

Служба государственной безопасности заявила, что оценила все заявления исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей на получение специального допуска к государственной тайне.

В результате оценки было принято одно решение об отказе в выдаче специального разрешения в связи с выявленными рисками для безопасности охраняемой информации.

В пятницу Резекненская временная администрация уволила исполнительного директора Раймонда Олехно на основании его заявления. Возможно, это было связано с отказом Службы государственной безопасности предоставить ему доступ к государственной тайне.

LTV пока не удалось связаться с самим Олехно.

Как сообщила местная газета "Rēzeknes Vēstis", поездка в Прагу стоила 23 440 евро, хотя в самоуправлении уже были финансовые сложности. По данным издания, в поездку отправились 40 человек, в том числе 15 членов семей сотрудников. В компании заявили газете, что поездка была "организована экономически выгодно".

Целью поездки было сплочение коллектива с целью укрепления и повышения культуры, мотивации и лояльности коллектива.