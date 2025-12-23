Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крысы научились проходить Doom II и это серьёзно!

23 декабря, 2025

Животные 0 комментариев

Звучит как шутка, но это реальный научный эксперимент. Венгерский инженер-программист и нейробиолог Виктор Тот обучил крысу играть в культовый шутер Doom II.

Животное бегало по специальному шарику-тренажёру, похожему на беговую дорожку. Движения крысы напрямую управляли персонажем в игре. Перед ней располагался изогнутый экран, а за успешные действия — например, прохождение коридоров — она получала награду в виде сладкой воды.

Позже установку прокачали: добавили 180-градусный AMOLED-экран, напечатанные на 3D-принтере детали и специальный рычаг. Потянув его лапами, крыса могла… стрелять по демонам в игре.

Эксперимент создавался не ради развлечения. Его цель — изучение обучения, навигации и работы мозга в виртуальной среде. По словам автора, такие системы позволяют исследовать, как животные осваивают сложные пространства и принимают решения.

Факт остаётся фактом: в мире, где ИИ уже пишет тексты и рисует картины, крысы официально дошли до Doom.

Главные новости

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
Важно

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона
Эксклюзив

Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона (1)

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Важно

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

Мир 11:18

Мир 0 комментариев

Вечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Важно 11:16

Важно 0 комментариев

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

