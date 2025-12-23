Крысы научились проходить Doom II и это серьёзно!

Животное бегало по специальному шарику-тренажёру, похожему на беговую дорожку. Движения крысы напрямую управляли персонажем в игре. Перед ней располагался изогнутый экран, а за успешные действия — например, прохождение коридоров — она получала награду в виде сладкой воды.

Позже установку прокачали: добавили 180-градусный AMOLED-экран, напечатанные на 3D-принтере детали и специальный рычаг. Потянув его лапами, крыса могла… стрелять по демонам в игре.

Эксперимент создавался не ради развлечения. Его цель — изучение обучения, навигации и работы мозга в виртуальной среде. По словам автора, такие системы позволяют исследовать, как животные осваивают сложные пространства и принимают решения.

Факт остаётся фактом: в мире, где ИИ уже пишет тексты и рисует картины, крысы официально дошли до Doom.