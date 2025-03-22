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Крестьяне берутся за ружья: дикие гуси все чаще разоряют посевы

tv3.lv 22 марта, 2025 10:28

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Каждой весной многим фермерам приходится думать не только о том, как вспахать и засеять поля, но и о том, как защитить свои посевы от птиц. В последние годы стаи перелетных диких гусей по пути на север, стали разорять все больше полей, сообщает TV3 Ziņas.

Хотя крестьяне пытаются отпугивать прожорливых птиц самыми разными способами, полностью защититься от них невозможно.

В прошлом году размер заявленных компенсаций за потраву посевов  увеличился почти на 80%. Гуси слетаются на легкую поживу сотнями и даже тысячами.

Владелица крестьянского хозяйства Кристине Цасно рассказывает: "Они съедают пшеницу, выдергивают корешки. Конечно, все не погибает полностью, но потеря урожая значительна. Им зелень по вкусу. Говорят, что гуси глупы, так вот, я скажу - совсем не глупы. У нас совсем рядом огромные луга, где они могли бы смело кормиться, их бы никто не тронул, но там-то травка бурая, солома, она невкусная. Ясно, что надо идти поесть куда-нибудь, где есть сочная зелень".

По оценкам фермеров, если на поле погостили гуси, то в любом случае будет потеряна как минимум половина урожая. Но еще больше, чем озимую пшеницу и рапс, гуси любят горох и бобы - их еще предстоит посеять.

О том, что гуси создают все больше проблем, свидетельствует растущая площадь посевов, за которые запрашивают компенсации: в 2023-м сообщалось о 216 гектарах, а в прошлом году - уже о 382.

За один гектар, который попортили гуси, крестьянину компенсируют до 500 евро, но эта сумма не покрывает недополученной прибыли. Поэтому фермеры борются с гусями сами - кто-то устанавливает звуковые пушки, а кто-то  использует пугала, однако это мало помогает, так как примерно через неделю птицы привыкают и продолжают спокойно щипать зелень.

Поэтому, в частности, владельцы крестьянского хозяйства Rūķi считают самым эффективным способом отпугивания птиц их отстрел. Однако на то существует строгий лимит: одно хозяйство может застрелить не более пяти гусей. К тому же в Управлении охраны природы придерживаются мнения, что одной стрельбой проблему не решить.

С этим соглашаются и орнитологи - они считают, что правильнее всего объединить разные методы, есть также и версия, что меньше вреда будет, если гусей не отпугивать. Якобы, если прогнать гусей с поля, они потратят много энергии, которую нужно восстановить, а для этого они съедят еще больше.

Поэтому специалисты по птицам рекомендуют воспользоваться опытом других стран, где используют разные способы отпугивания, чередуя их. Но это стоит дорого и тоже не дает гарантии, что гуси снова не появятся на защищенных полях.

А тем временем в Управление охраны природы уже обратились первые фермеры за разрешением на отстрел перелетных гусей.

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