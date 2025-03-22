Крестьяне берутся за ружья: дикие гуси все чаще разоряют посевы

Хотя крестьяне пытаются отпугивать прожорливых птиц самыми разными способами, полностью защититься от них невозможно.

В прошлом году размер заявленных компенсаций за потраву посевов увеличился почти на 80%. Гуси слетаются на легкую поживу сотнями и даже тысячами.

Владелица крестьянского хозяйства Кристине Цасно рассказывает: "Они съедают пшеницу, выдергивают корешки. Конечно, все не погибает полностью, но потеря урожая значительна. Им зелень по вкусу. Говорят, что гуси глупы, так вот, я скажу - совсем не глупы. У нас совсем рядом огромные луга, где они могли бы смело кормиться, их бы никто не тронул, но там-то травка бурая, солома, она невкусная. Ясно, что надо идти поесть куда-нибудь, где есть сочная зелень".

По оценкам фермеров, если на поле погостили гуси, то в любом случае будет потеряна как минимум половина урожая. Но еще больше, чем озимую пшеницу и рапс, гуси любят горох и бобы - их еще предстоит посеять.

О том, что гуси создают все больше проблем, свидетельствует растущая площадь посевов, за которые запрашивают компенсации: в 2023-м сообщалось о 216 гектарах, а в прошлом году - уже о 382.

За один гектар, который попортили гуси, крестьянину компенсируют до 500 евро, но эта сумма не покрывает недополученной прибыли. Поэтому фермеры борются с гусями сами - кто-то устанавливает звуковые пушки, а кто-то использует пугала, однако это мало помогает, так как примерно через неделю птицы привыкают и продолжают спокойно щипать зелень.

Поэтому, в частности, владельцы крестьянского хозяйства Rūķi считают самым эффективным способом отпугивания птиц их отстрел. Однако на то существует строгий лимит: одно хозяйство может застрелить не более пяти гусей. К тому же в Управлении охраны природы придерживаются мнения, что одной стрельбой проблему не решить.

С этим соглашаются и орнитологи - они считают, что правильнее всего объединить разные методы, есть также и версия, что меньше вреда будет, если гусей не отпугивать. Якобы, если прогнать гусей с поля, они потратят много энергии, которую нужно восстановить, а для этого они съедят еще больше.

Поэтому специалисты по птицам рекомендуют воспользоваться опытом других стран, где используют разные способы отпугивания, чередуя их. Но это стоит дорого и тоже не дает гарантии, что гуси снова не появятся на защищенных полях.

А тем временем в Управление охраны природы уже обратились первые фермеры за разрешением на отстрел перелетных гусей.