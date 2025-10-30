Красивая! Банк Латвии выпустит новую серебряную монету

Пять веков назад эта книга стала символом рождения латышского языка и нации. Хотя оригинальные экземпляры были конфискованы в порту Любека и сожжены, не дойдя до Риги, за ними последовали другие издания, открывшие новую эпоху в латышской культуре.
Дизайн монеты создала художница Анете Мелеце-Оливадоте, пластическое оформление — Янис Струпулис. Монета отчеканена на Королевском монетном дворе Нидерландов (Koninklijke Nederlandse Munt).
Тираж: 2500 экземпляров
Цена: 79 евро
Лимит покупки: 3 монеты на человека
Продажа: с 4 ноября, 12:00, на сайте e-monetas.lv