Красивая! Банк Латвии выпустит новую серебряную монету

Пять веков назад эта книга стала символом рождения латышского языка и нации. Хотя оригинальные экземпляры были конфискованы в порту Любека и сожжены, не дойдя до Риги, за ними последовали другие издания, открывшие новую эпоху в латышской культуре.

Дизайн монеты создала художница Анете Мелеце-Оливадоте, пластическое оформление — Янис Струпулис. Монета отчеканена на Королевском монетном дворе Нидерландов (Koninklijke Nederlandse Munt).

Тираж: 2500 экземпляров

Цена: 79 евро

Лимит покупки: 3 монеты на человека

Продажа: с 4 ноября, 12:00, на сайте e-monetas.lv