Красивая! Банк Латвии выпустит новую серебряную монету

Редакция PRESS 30 октября, 2025 13:32

LETA

Банк Латвии 4 ноября выпустит серебряную коллекционную монету «500 лет латышской книге» — в честь юбилея первой печатной книги на латышском языке, сообщили в Банке Латвии.

Пять веков назад эта книга стала символом рождения латышского языка и нации. Хотя оригинальные экземпляры были конфискованы в порту Любека и сожжены, не дойдя до Риги, за ними последовали другие издания, открывшие новую эпоху в латышской культуре.

Дизайн монеты создала художница Анете Мелеце-Оливадоте, пластическое оформление — Янис Струпулис. Монета отчеканена на Королевском монетном дворе Нидерландов (Koninklijke Nederlandse Munt).

Тираж: 2500 экземпляров
Цена: 79 евро
Лимит покупки: 3 монеты на человека
Продажа: с 4 ноября, 12:00, на сайте e-monetas.lv

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуце на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Берегите свой Smart-ID: у мошенников новый способ опустошить банковские счета

Важно 14:10

Важно 0 комментариев

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

Светлана Чулкова: «Это не бюджет, а приговор»

Стабильности! 14:10

Стабильности! 0 комментариев

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

