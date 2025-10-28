Кошка бросила котят — тоже Дональд виноват? В чём только не обвиняют сегодня Трампа левые

Я очень уважаю и с огромной теплотой отношусь к Юле Городецкой, но меня поражает ее политическая наивность.

Когда демократы сносили памятники героям Конфедерации, Колумбу и прочим историческим деятелям, которые оказали огромное воздействие на ход истории, и, во многом, были прародителями современных США, я не помню НИ ОДНОГО осуждающего поста, написанного тогда Юлей.

Когда демократы насильно переписывали историю США, изменяя под свою нынешнюю политическую позицию всю американскую историю, я не разу не видел от Юлии осуждения этого исторического терроризма. Когда фильмы-хроники из истории Англии и Европы снимают с актерами-чернокожими, в роли королей или высшей элиты, которая всегда была белой, а не чернокожей - я не услышал от Юлии ни одного слова возражений. Это все, по видимому, не нарушает исторической правды.

Когда современные либеральные историки врут о том, что белые колонизаторы захватили в Африке рабов, и в упор не видят, что ВСЕХ рабов, которые были поставлены в рамках торговли рабами из Африки, были не захвачены белыми, а куплены у чернокожих вождей, Юлия, даже, слова не сказала. Когда сто процентов фильмов Голливуда сознательно и последовательно полностью перевирают мировую и американскую историю - на сто процентов ЛОЖЬ!!! - я не слышал от Юлии ни одного слова протеста.

И вот теперь, когда Президент Трамп, имеющий стопроцентно права на перестройку Белого Дома в годы своего правления, не за счёт денег налогоплательщиков, а за денег спонсоров и свои, перестраивает Белый Дом, Юлия вдруг вспомнила, что надо хранить историю.

И после этого я должен считать её искренним человеком? Или марионеткой, которая повторяет написанные для нее слова?

Если бы дело было просто в наивности Юлии, я бы, конечно, промолчал. Но, когда мэром Большого глупого Яблока скоро будет избран антисемит, коммунист и просто сволочь, а Юлю волнует не это, а то, как будет перестроен Белый Дом, у меня просто нет слов.

На мой взгляд, это уже переходит все рамки наивности. Глупые меньшевики, эсеры, бундовцы, которые 25 октября 1917 года вышли на мирную демонстрацию с осуждением и военного переворота большевиков, просто гении, по сравнению с такими, как Юля Городецкая. Они хотя бы понимали, что происходит. Правда, конечно, поздно, стали понимать. Но хотя бы поняли до того, как их расстреляли.

Нью Йорк уверенно идёт по пути Детройта. Все эти прекраснодушные либералы сделают все возможное, чтобы уничтожить этот город. Но главное, конечно, чтобы Трамп не перестроил Белый Дом. Это наше ВСЕ!!!"

Комментарий Press.lv:

Кстати, странно, что Белый дом в США всё ещё называется Белым. И домом. Нет признак ли это гендерно-расового чванства "белых мускулинных тварей", как сейчас принято именовать людей, построивших когда-то Америку и сделавших её великой?