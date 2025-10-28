Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кошка бросила котят — тоже Дональд виноват? В чём только не обвиняют сегодня Трампа левые

Редакция PRESS 28 октября, 2025 13:22

"Моя хорошая знакомая Юлия Городецкая написала пост о разрушении Белого Дома президентом Трампом, и о том, что он уничтожает историческое наследие, - пишет на своей странице ФБ Леонид Штекель.  

Я очень уважаю и с огромной теплотой отношусь к Юле Городецкой, но меня поражает ее политическая наивность.
Когда демократы сносили памятники героям Конфедерации, Колумбу и прочим историческим деятелям, которые оказали огромное воздействие на ход истории, и, во многом, были прародителями современных США, я не помню НИ ОДНОГО осуждающего поста, написанного тогда Юлей.

Когда демократы насильно переписывали историю США, изменяя под свою нынешнюю политическую позицию всю американскую историю, я не разу не видел от Юлии осуждения этого исторического терроризма. Когда фильмы-хроники из истории Англии и Европы снимают с актерами-чернокожими, в роли королей или высшей элиты, которая всегда была белой, а не чернокожей - я не услышал от Юлии ни одного слова возражений. Это все, по видимому, не нарушает исторической правды.

Когда современные либеральные историки врут о том, что белые колонизаторы захватили в Африке рабов, и в упор не видят, что ВСЕХ рабов, которые были поставлены в рамках торговли рабами из Африки, были не захвачены белыми, а куплены у чернокожих вождей, Юлия, даже, слова не сказала. Когда сто процентов фильмов Голливуда сознательно и последовательно полностью перевирают мировую и американскую историю - на сто процентов ЛОЖЬ!!! - я не слышал от Юлии ни одного слова протеста.

И вот теперь, когда Президент Трамп, имеющий стопроцентно права на перестройку Белого Дома в годы своего правления, не за счёт денег налогоплательщиков, а за денег спонсоров и свои, перестраивает Белый Дом, Юлия вдруг вспомнила, что надо хранить историю.

И после этого я должен считать её искренним человеком? Или марионеткой, которая повторяет написанные для нее слова?
Если бы дело было просто в наивности Юлии, я бы, конечно, промолчал. Но, когда мэром Большого глупого Яблока скоро будет избран антисемит, коммунист и просто сволочь, а Юлю волнует не это, а то, как будет перестроен Белый Дом, у меня просто нет слов.

На мой взгляд, это уже переходит все рамки наивности. Глупые меньшевики, эсеры, бундовцы, которые 25 октября 1917 года вышли на мирную демонстрацию с осуждением и военного переворота большевиков, просто гении, по сравнению с такими, как Юля Городецкая. Они хотя бы понимали, что происходит. Правда, конечно, поздно, стали понимать. Но хотя бы поняли до того, как их расстреляли.

Нью Йорк уверенно идёт по пути Детройта. Все эти прекраснодушные либералы сделают все возможное, чтобы уничтожить этот город. Но главное, конечно, чтобы Трамп не перестроил Белый Дом. Это наше ВСЕ!!!"

Комментарий Press.lv: 

Кстати, странно, что Белый дом в США всё ещё называется Белым. И домом. Нет признак ли это гендерно-расового чванства "белых мускулинных тварей", как сейчас принято именовать людей, построивших когда-то Америку и сделавших её великой? 

 

28.10.2025
И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

