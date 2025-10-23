Корабль ВМФ РФ встал на якорь у берегов Германии

Большой десантный корабль Балтийского флота РФ "Александр Шабалин" встал на якорь у входа в Любекскую бухту близ берегов Северной Германии. Об этом сообщила местная газета Kieler Nachrichten в среду, 22 октября.

За кораблем РФ следят катера Германии и Дании

По информации издания, российский корабль длиной 112 метров подошел к Любекской бухте 19 октября. Он бросил якорь так, что встал на пути торговых судов, идущих в пролив Фемарн-Бельт на пути из Балтийского моря в Северное. Российский корабль хорошо виден с немецкого острова Фемарн.

За кораблем следят немецкий патрульный катер Bamberg и датское патрульное судно. Германский флот снарядил им в помощь вспомогательный корабль Werra из Киля.

В немецкой полиции пояснили изданию, что "Александр Шабалин" находится за пределами территориальных вод Германии, поэтому не нарушает немецких законов или международных правил судоходства.

В сентябре "Александр Шабалин" уже вставал на якорь у входа в пролив Лангеланн на пути в пролив Большой Бельт. Когда в конце сентября неопознанные дроны кружили над военной базой в Дании, российский корабль был неподалеку, пишет Kieler Nachrichten. Издание отмечает, что доказательств его причастности к инциденту нет.

По данным газеты, немецкая полиция в последние месяцы пристально следит в Балтийском море и за большим противолодочным кораблем Северного флота РФ "Вице-адмирал Кулаков". Он прибыл в мае из Мурманска и с тех пор восемь раз появлялся у берегов немецкого острова Фемарн.

Как пишет Kieler Nachrichten, присутствие кораблей ВМФ РФ близ острова Фемарн затрудняет рыболовство и научные исследования в регионе. Например, исследовательские суда Alkor и Littorina из Киля изменили маршрут, чтобы держаться подальше от российских кораблей.

Кроме того, на прошлой неделе (13-19 октября) российская подлодка "Новороссийск" прошла через район исследований судна Alkor близ острова Борнхольм.