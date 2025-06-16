Конверты с зарплатами пошли на убыль. Латвийцы стали реже уклоняться от налогов?

В то же время, по данным СГД в Латвии снизилось количество, так называемых, «зарплат в конверте» — когда часть или даже вся зарплата выплачивается неофициально, без уплаты налогов. Если в 2020 году в частном секторе доля таких выплат составляла 17,8%, а в 2021 году — даже 18%, то в 2024 году этот показатель опустился до 13,8%. Это значит, что за последние годы доля неофициальной оплаты труда не росла, несмотря на сложную экономическую ситуацию. В налоговой службе считают это положительным сигналом.

Аналогичные улучшения наблюдаются и по другим налогам с зарплат — подоходному налогу с населения и социальным взносам. В 2024 году доля «дыры» по подоходному налогу сократилась до 15,8%, что на 5,5 процентных пункта меньше по сравнению с 2020 годом. Для социальных взносов разница тоже ощутима: в 2020 году — 17,8%, а в 2024-м — 13,8%.

Больше всего неофициальных зарплат по-прежнему фиксируется в розничной торговле, на транспорте и в оптовой торговле.

Как объясняют в СГД, улучшение ситуации связано с несколькими факторами: улучшением макроэкономики, более активным участием самих предпринимателей в борьбе с теневой экономикой, а также ростом минимальной и средней зарплаты. В 2023 году «минималка» выросла с 500 до 620 евро, а в 2024 году — до 700 евро, что тоже повлияло на легализацию доходов.

Снижение «конвертных» зарплат и налоговой недоимки — это редкий случай, когда статистика действительно даёт повод для осторожного оптимизма, отмечают экономисты. Но важно понимать: речь идёт о частичной легализации через рост минимальной зарплаты. Это скорее следствие административных решений, чем глубинного изменения культуры. Бороться с теневой экономикой только цифрами нельзя — нужно выстраивать доверие между бизнесом и государством.