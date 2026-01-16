Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

16 января, 2026

0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Решение принято после пересмотра данных о длительном и повторном применении медроксипрогестерона ацетата — действующего вещества Depo-Provera. Как сообщает Newsweek, на этом фоне в судах США рассматривается почти 2000 исков от женщин, которые утверждают, что у них развились опухоли мозга после многолетнего использования препарата.

Менингиомы в большинстве случаев считаются доброкачественными, однако примерно 20% таких опухолей могут расти агрессивно, а до 3% — иметь злокачественный характер. В обновлённой инструкции указано, что при диагностировании менингиомы пациенткам рекомендуется немедленно прекратить использование Depo-Provera.

Производитель заявил, что безопасность пациентов остаётся приоритетом, а обновление маркировки отражает решение Food and Drug Administration. В Pfizer подчёркивают, что препарат применялся миллионами женщин по всему миру и по-прежнему считается важным методом контрацепции.

По данным Centers for Disease Control and Prevention, Depo-Provera хотя бы один раз использовала примерно каждая четвёртая женщина в США. При этом почти половина прекращала приём из-за общего недовольства, а 74% — из-за побочных эффектов.

Врачи советуют обращать внимание на симптомы, которые могут указывать на неврологические проблемы: постоянные головные боли, ухудшение зрения, судороги и другие нарушения. Женщинам, которых беспокоят возможные риски, рекомендуют обсудить с врачом альтернативные методы контрацепции.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам
Важно

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку
Важно

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (1)

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

16:12

0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

16:04

0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

15:39

0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

15:32

0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

15:21

0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

15:19

0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

