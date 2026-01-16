Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Решение принято после пересмотра данных о длительном и повторном применении медроксипрогестерона ацетата — действующего вещества Depo-Provera. Как сообщает Newsweek, на этом фоне в судах США рассматривается почти 2000 исков от женщин, которые утверждают, что у них развились опухоли мозга после многолетнего использования препарата.

Менингиомы в большинстве случаев считаются доброкачественными, однако примерно 20% таких опухолей могут расти агрессивно, а до 3% — иметь злокачественный характер. В обновлённой инструкции указано, что при диагностировании менингиомы пациенткам рекомендуется немедленно прекратить использование Depo-Provera.

Производитель заявил, что безопасность пациентов остаётся приоритетом, а обновление маркировки отражает решение Food and Drug Administration. В Pfizer подчёркивают, что препарат применялся миллионами женщин по всему миру и по-прежнему считается важным методом контрацепции.

По данным Centers for Disease Control and Prevention, Depo-Provera хотя бы один раз использовала примерно каждая четвёртая женщина в США. При этом почти половина прекращала приём из-за общего недовольства, а 74% — из-за побочных эффектов.

Врачи советуют обращать внимание на симптомы, которые могут указывать на неврологические проблемы: постоянные головные боли, ухудшение зрения, судороги и другие нарушения. Женщинам, которых беспокоят возможные риски, рекомендуют обсудить с врачом альтернативные методы контрацепции.